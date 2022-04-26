Украинцам разрешили снимать деньги с арестованных счетов: какие лимиты установлены на время войны

Банки в Украине во время войны разрешили должникам снимать с арестованных счетов деньги. Согласно распоряжению Кабмина, доступ гражданам к таким счетам дают только тогда, когда сумма взыскания с лица не превышает 100 тысяч гривен.

Таким образом, должники в военное время имеют право открывать счета в банках и пользоваться ими, и банки не должны обращать внимание на арестованные средства.

Чтобы проверить, можно ли пользоваться арестованными счетами, должник может зайти в личный кабинет на сайте банка и попытаться заплатить за коммуналку или пополнить мобильный.

Если банк не снял арест с вашего счета, нужно позвонить на горячую линию финансового учреждения или обратиться в филиал банка. Клиенту должны тут же открыть доступ к счету. Если этого не произошло, стоит обратиться в исполнительные органы.

В то же время, украинские банки в апреле начали возвращать процентные ставки по кредитам.

Как известно, с 1 мая ПриватБанк закрывает программу "Бонус Плюс" и переводит остаток средств граждан на нужды армии. Украинцы могут успеть потратить бонусные накопления до указанной даты. Если этого не сделать, 1 мая автоматически деньги спишутся.

Ранее сообщалось, что украинцы могут снять деньги с карты Мonobank только в двух городах.