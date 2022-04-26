3 миллиарда долларов, ранее выделенных Конгрессом США для Украины, заканчиваются - CNN

Вопрос о военной и гуманитарной помощи Украине в Конгрессе США могут увязать с финансированием мер по борьбе с Covid-19 и/или с дискуссией об иммиграции, назревающей на Капитолийском холме между республиканцами и администрацией Байдена, сообщает CNN .

Ожидается, что на этой неделе администрация Байдена направит в Конгресс еще один дополнительный запрос о выделении средств для Украины, предупредив, что деньги из последнего пакета помощи почти исчерпаны.

И, хотя на Капитолийском холме существует широкая поддержка в пользу оказания большей помощи Украине, путь к прохождению в Сенате весьма тернист.

В частности, до сих пор неясно, как именно демократы намерены профинансировать помощь Украине. Одним из вероятных вариантов было бы привязать помощь к 10 миллиардам долларов финансирования борьбы с Covid-19, которое уже проходит через Сенат.

Однако привязка помощи Украине к деньгам на тестирование и лечение коронавируса в ходе политических распрей может быть увязана американскими законодателями еще и с проблемой иммиграции.

Дело в том, что обсуждение пакета финансирования борьбы с Covid-19 на сумму 10 миллиардов долларов застопорилось из-за требования республиканцев не отменять норму эпохи Трампа о немедленном возвращении иммигрантов на границе обратно в их страны. Ожидается, что эта норма будет отменена в конце мая, но это решение сталкивается с жесткой оппозицией со стороны республиканцев.

Переговоры о том, как профинансировать борьбу с Covid и помощь Украине, начнутся в понедельник 26 апреля.

Причина, по которой администрация Байдена требует больше денег для Украины, заключается в том, что 2,45 миллиарда долларов из 3-х, санкционированных Конгрессом, уже израсходованы.