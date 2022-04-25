"Новая почта" возобновила работу в Буче и Ирпене

Свою работу возобновили отделения "Новой почты" в Буче, Ирпене, Макарове на Киевщине.

Об этом сообщает "Нова пошта".

В пресс-службе сервиса напомнили, что отделения работают 7 дней в неделю: в будни – с 10:00 до 17:00, в выходные – с 9:00 до 18:00.

Компания также сообщила, что до 15 мая "Новая почта" планирует открыть всю сеть отделений Киевской области. Курьерская доставка доступна жителям Киевской области еще с прошлой недели.

Напомним, что 15 апреля роSSийские военные попали в Николаеве в отделение "Новой почты". Пострадали три человека.