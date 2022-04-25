Черешня в Украине будет продаваться по рекордным ценам

Черешня этим летом будет деликатесом в Украине, ведь из-за оккупации Мелитополя сбор урожая и дальнейшая его логистика оказались под вопросом. Все ягоды и фрукты из Запорожской и Херсонской областей будут на вес золота.

Черешня в Украине будет продаваться по рекордным ценам

Экономический эксперт Андрей Блинов предупреждает, что ситуация в Украине с ценами на продукты зависит от того, в каком состоянии находится производство товаров. Уже сейчас ясно, что в июне за пределами Запорожской области будет очень дорогая черешня. Неизвестно, какой еще будет урожай, ведь весна в этом году достаточно холодная.

Черешня в Украине будет продаваться по рекордным ценам
Что касается клубники, то здесь прогнозы более оптимистичные. Из-за холодной весны сбор клубники с почвы начнется позже обычного. В частности, сбор этой ягоды должен, по предварительным прогнозам, начаться 10 июня. Тепличная клубника уже появляется на украинских прилавках.

На прошлой неделе в Украине начали продавать первую землянику, выращенную в теплицах украинскими предприятиями. Несмотря на войну, тепличные ягоды стоят на 15% дешевле, чем в мирный 2021 год. В то же время эксперты прогнозируют, что в этом году в Украине из-за боев с роSSийскими оккупантами будет дефицит грунтовой земляники.

Ранее сообщалось, что в Украине стремительно растут цены и на овощи, в частности, подорожала столовая свекла.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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