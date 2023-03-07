В Україні з'явиться Hyundai Kona Electric із запасом ходу 490 км

Компанія Hyundai оголосила, що в Європі у Hyundai Kona Electric нового, другого, покоління, в топовій комплектації запас ходу складе 490 км. Цей кросовер з'явиться і в Україні.

Новий Hyundai Kona дебютував у грудні 2022 року. Тепер стали відомі подробиці про Kona Electric нового покоління.

У Європі новий Hyundai Kona Electric покупцям запропонують у двох версіях – Standard Range та Long Range. У стандартній версії новий Kona Electric оснащується модернізованим електродвигуном потужністю 156 к.с. і 255 Нм крутного моменту, і батареєю на 48,4 кВтг. У версії Standard Range запас ходу складає 342 км.

Електрична силова установка у версії Long Range складається з модернізованого електродвигуна потужністю 218 к.с. і 255 Нм крутного моменту, і батареї на 65,4 кВтг. У такий версії запас ходу складає 490 км. Це дані по тестовому циклу WLTP.

Новий Kona Electric має функцію швидкого заряджання батареї. Зокрема, батарею можна з 10% до 80% зарядити за 41 хвилину.

Потрібно сказати, що Kona Electric нового покоління, звичайно, не такий просунутий у технологіях, як, наприклад, Hyundai Ioniq 5, але й він має сучасні функції. Так, наприклад, у нього є керування однією педаллю, функція Vehicle-to-Load (електроенергія від автомобіля до приладу), система запобігання замерзанню дверцят зарядного пристрою (розетки), яка працює при температурі до -30° C, система підготовки акумуляторної батареї ( вона корисна взимку).

Крім того, у нового Kona Electric є два 12,3-дюймові дисплеї, об'єднані в одну панель, і 12-дюймовий проекційний дисплей.

Новий Hyundai Kona Electric – це один із найбільших та найпростіших автомобілів у своєму сегменті. Його довжина складає 4355 мм, ширина – 1825 мм, висота – 1575 мм, а колісна база – 2660 мм. Тобто він трохи більший, ніж модель першого покоління. Об'єм багажника теж став більшим.

Hyundai почне продавати новий Kona Electric у 2023 році. Скільки він коштуватиме – ще не відомо. В Україні зараз Hyundai Kona Electric коштує від 1 218 800 гривень. Це модель першого покоління у стандартній комплектації (є ще й топова комплектація зі збільшеним запасом ходу).

Раніше незалежні дизайнери показали оновлену Hyundai Sonata, яка з'явиться у продажу у 2023 році.