Volkswagen готує до випуску новий універсал Passat

Компанія Volkswagen почала тестувати на дорогах загального користування універсал Volkswagen Passat нового покоління. Фотошпигуни вже встигли його сфотографувати та розмістити фотографії у Мережі.

Volkswagen готує до випуску новий універсал Passat

Новий Passat має кодове позначення B9. Він буде довшим і ширшим, ніж модель попереднього покоління (але на скільки конкретно – ще не відомо). І на шпигунських фотографіях він виглядає дійсно довшим і ширшим, ніж B8.

Новий Volkswagen Passat тестують у наклейках на кузові, які роблять його схожим на модель поточного покоління. Але перед нами все ж таки Passat нового покоління. Він отримає нові фари, нову радіаторну решітку, нові бампери, а також видозмінені задні ліхтарі. На фото новий Passat виглядає спортивно.

Які зміни відбудуться у салоні – ми ще точно не знаємо. Думаємо, цей універсал отримає нову інформаційно-розважальну систему з великим набором функцій та великим сенсорним дисплеєм (можливо, його розмір буде 10 дюймів), а також велику кількість обладнання та сучасних технологій. Будуть також системи активної безпеки та допомоги водієві. Можливо, фізичних кнопок стане менше, а керування багатьма функціями автомобіля перейде на сенсорні кнопки панелі приладів і дисплея мультимедійної системи.

Volkswagen готує до випуску новий універсал Passat

У лінійку двигунів увійдуть бензинові та дизельні силові агрегати. Це буде останній Passat із двигунами внутрішнього згоряння (нагадаємо, в Європі з 2035 року не можна буде продавати нові бензинові та дизельні автомобілі). Новий Пассат також отримає версію з повноцінною гібридною силовою установкою. Ця гібридна силова установка, за чутками, складатиметься з 1,5-літрового двигуна, електромотора та батареї. На одній електротязі гібридний Passat зможе проїхати близько 100 км. Але, повторимо, це чутки. Офіційно ця інформація ще не підтверджена.

Volkswagen планує офіційно представити універсал Volkswagen Passat нового покоління у другій половині 2023 року. Незабаром після цього він з'явиться у продажу (наприкінці 2023 року). Скільки він коштуватиме – ще не відомо. Очевидно, дорожче, ніж модель попереднього покоління.

Volkswagen готує до випуску новий універсал Passat

Слід зазначити, що багато автовиробників відмовилися випускати універсали, оскільки інтерес покупців змістився у бік кросоверів. Але Volkswagen не планує знімати з конвеєра свій універсал.

Раніше стало відомо, що VW Golf отримає електричну силову установку, тобто стане електромобілем.


Максимов Віталій, Тудей





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