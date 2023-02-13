У США дебютував новий Subaru Crosstrek: що про нього відомо

Компанія Subaru на автосалоні в Чикаго представила Subaru Crosstrek нового покоління (у деяких країнах цю модель продають під назвою Subaru XV). Це третє покоління популярного японського компактного кросовера.

У США дебютував новий Subaru Crosstrek: що про нього відомо

Новий Subaru Crosstrek трохи більший, ніж модель другого покоління. Так, його довжина становить 4480 мм, що на 15 мм більше, ніж у старого Crosstrek. Більше широко використовується темний пластик, особливо на передній панелі. Зверніть увагу на колісні арки. Вони виглядають практично так само, як у Subaru WRX. Загалом новий Crosstrek зберіг свій традиційний дизайн, але отримав невеликі зміни. Наприклад, це, зокрема, і нові фари, які тепер менші, ніж раніше.

Subaru каже, що у нового Crosstrek шасі на 10% жорсткіше, ніж у моделі попереднього покоління. Цього досягли завдяки електронній рульовій рейці, яку запозичили у Subaru WRX.

А ось у лінійці двигунів нічого не змінилося. До неї, як і раніше, входять чотирициліндровий 2,0-літровий опозитний мотор потужністю 152 к.с. та 2,5-літровий двигун потужністю 182 к.с. Коробка передач – Lineatronic CVT. Привід – повний.

У США дебютував новий Subaru Crosstrek: що про нього відомо

Так, на жаль деяких автомобілістів у цього кросовера більше не буде механічної коробки передач. Але в цьому є плюс. Справа в тому, що тепер у кожного Subaru Crosstrek є пакет допомоги водієві EyeSight. Раніше він не був доступний на моделях із механічною коробкою передач. І у Crosstrek, як і раніше, не буде гібридних версій. Принаймні, поки не буде.

У стандартній комплектації залишився старий 7-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи. Проте в інших комплектаціях є новий 11,6-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи, яка, до речі, сумісна з Apple CarPlay та Android Auto. Також до стандартної комплектації входять 17-дюймові легкосплавні колісні диски. Як опція будуть доступні 18-дюймові легкосплавні колісні диски.

У США дебютував новий Subaru Crosstrek: що про нього відомо

Новий Crosstrek має велику кількість систем безпеки. Серед них – виявлення "сліпих" зон та помічник зміни смуги руху.

Що ж до салону, то в ньому теж відбулися помітні зміни. Наприклад, передні сидіння стали комфортнішими. Також покращено звукоізоляцію салону.

Продаж нового Subaru Crosstrek почнеться найближчим часом. Він коштуватиме від 26 290 доларів.

У США дебютував новий Subaru Crosstrek: що про нього відомо

Нагадаємо, раніше компанія Subaru показала на тизері Subaru Impreza нового покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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