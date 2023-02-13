У США дебютував новий Subaru Crosstrek: що про нього відомо

Компанія Subaru на автосалоні в Чикаго представила Subaru Crosstrek нового покоління (у деяких країнах цю модель продають під назвою Subaru XV). Це третє покоління популярного японського компактного кросовера.

Новий Subaru Crosstrek трохи більший, ніж модель другого покоління. Так, його довжина становить 4480 мм, що на 15 мм більше, ніж у старого Crosstrek. Більше широко використовується темний пластик, особливо на передній панелі. Зверніть увагу на колісні арки. Вони виглядають практично так само, як у Subaru WRX. Загалом новий Crosstrek зберіг свій традиційний дизайн, але отримав невеликі зміни. Наприклад, це, зокрема, і нові фари, які тепер менші, ніж раніше.

Subaru каже, що у нового Crosstrek шасі на 10% жорсткіше, ніж у моделі попереднього покоління. Цього досягли завдяки електронній рульовій рейці, яку запозичили у Subaru WRX.

А ось у лінійці двигунів нічого не змінилося. До неї, як і раніше, входять чотирициліндровий 2,0-літровий опозитний мотор потужністю 152 к.с. та 2,5-літровий двигун потужністю 182 к.с. Коробка передач – Lineatronic CVT. Привід – повний.

Так, на жаль деяких автомобілістів у цього кросовера більше не буде механічної коробки передач. Але в цьому є плюс. Справа в тому, що тепер у кожного Subaru Crosstrek є пакет допомоги водієві EyeSight. Раніше він не був доступний на моделях із механічною коробкою передач. І у Crosstrek, як і раніше, не буде гібридних версій. Принаймні, поки не буде.

У стандартній комплектації залишився старий 7-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи. Проте в інших комплектаціях є новий 11,6-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи, яка, до речі, сумісна з Apple CarPlay та Android Auto. Також до стандартної комплектації входять 17-дюймові легкосплавні колісні диски. Як опція будуть доступні 18-дюймові легкосплавні колісні диски.

Новий Crosstrek має велику кількість систем безпеки. Серед них – виявлення "сліпих" зон та помічник зміни смуги руху.

Що ж до салону, то в ньому теж відбулися помітні зміни. Наприклад, передні сидіння стали комфортнішими. Також покращено звукоізоляцію салону.

Продаж нового Subaru Crosstrek почнеться найближчим часом. Він коштуватиме від 26 290 доларів.

Нагадаємо, раніше компанія Subaru показала на тизері Subaru Impreza нового покоління.