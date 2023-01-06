В Україні реєстрація електромобілів збільшилась на 56%

У 2022 році в Україні вперше зареєстрували 13 321 електромобіль, повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС. Це на 56% більше, ніж у 2021 році.

В Україні реєстрація електромобілів збільшилась на 56%

Таким чином, зараз по українським дорогам їздять 46 830 електрокарів. А ще є електричні скутери та інші електричні транспортні засоби.

Інтерес українців до електромобілів почав збільшуватися у 2021 році. Особливо це стало помітно у квітні-травні 2022 року, коли в Україні була паливна криза. У першій половині 2022 року українці почали частіше купувати електрокари. Проте восени ситуація змінилася. Через проблеми з електрикою ввезення, продаж та реєстрація електромобілів знизилися. І зараз ще попит на такі машини не відновився.

В Україні реєстрація електромобілів збільшилась на 56%

Якою буде ситуація з електромобілями в Україні в 2023 році? Це залежатиме від багатьох факторів, у тому числі й від того, чи стабілізується ситуація в енергетиці. Попит на автомобілі як з двигунами внутрішнього згоряння, так і з електричною силовою установкою буде збільшуватися разом з успіхами ЗСУ. Але загалом очікувати в 2023 році довоєнних показників з продажу нових і вживаних автомобілів не потрібно.

Нагадаємо, раніше українцям розповіли, що у 2023 році не буде обов'язкового техогляду всіх легкових автомобілів.


Максимов Віталій, Тудей





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