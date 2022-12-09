Новий Peugeot 3008 почали тестувати у серійному кузові

Компанія Peugeot почала тестувати на дорогах загального користування Peugeot 3008 нового покоління у серійному кузові. Його вже встигли сфотографувати фотошпигуни. Це третє покоління компактного французького кросовера.

Peugeot 3008 першого покоління з'явився у 2009 році. З 2016 року автомобілістам пропонують його друге покоління.

Новий Peugeot 3008 помітили під час тестів у Скандинавії. Він покритий суцільним камуфляжем. Передня частина отримала додаткове маскування, і тому лицьова панель виглядає більш опуклою, ніж вона є насправді. У нижній частині переднього бампера видно велику чорну пластикову кришку, яка, мабуть, приховує радар напівавтономних функцій.

Позаду кросовер зазнає більш серйозних змін. Позаду лінія даху дуже похила, нагадує нам Peugeot 408. Якоюсь мірою цей 3008 виглядає як зменшена копія стильного французького фастбеку, але з елементами стилю кросовера.

Які зміни відбудуться у лінійці двигунів – ще не відомо. Можливо, покупцям запропонують і повністю електричну версію із запасом ходу понад 320 км.

В Україні зараз гібридний Peugeot 3008 2022 модельного року коштує 2 303 900 гривень. Він має коробку передач e-АКПП-8. Привід – повний. В обладнанні є велика кількість різноманітних систем безпеки, зокрема активних.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Peugeot планує випустити новий купе-кросовер.