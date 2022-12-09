Новий Peugeot 3008 почали тестувати у серійному кузові

Компанія Peugeot почала тестувати на дорогах загального користування Peugeot 3008 нового покоління у серійному кузові. Його вже встигли сфотографувати фотошпигуни. Це третє покоління компактного французького кросовера.

Новий Peugeot 3008 почали тестувати у серійному кузові

Peugeot 3008 першого покоління з'явився у 2009 році. З 2016 року автомобілістам пропонують його друге покоління.

Новий Peugeot 3008 помітили під час тестів у Скандинавії. Він покритий суцільним камуфляжем. Передня частина отримала додаткове маскування, і тому лицьова панель виглядає більш опуклою, ніж вона є насправді. У нижній частині переднього бампера видно велику чорну пластикову кришку, яка, мабуть, приховує радар напівавтономних функцій.

Новий Peugeot 3008 почали тестувати у серійному кузові

Позаду кросовер зазнає більш серйозних змін. Позаду лінія даху дуже похила, нагадує нам Peugeot 408. Якоюсь мірою цей 3008 виглядає як зменшена копія стильного французького фастбеку, але з елементами стилю кросовера.

Які зміни відбудуться у лінійці двигунів – ще не відомо. Можливо, покупцям запропонують і повністю електричну версію із запасом ходу понад 320 км.

В Україні зараз гібридний Peugeot 3008 2022 модельного року коштує 2 303 900 гривень. Він має коробку передач e-АКПП-8. Привід – повний. В обладнанні є велика кількість різноманітних систем безпеки, зокрема активних.

Новий Peugeot 3008 почали тестувати у серійному кузові

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Peugeot планує випустити новий купе-кросовер.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Новий Peugeot 3008 почали тестувати у серійному кузовіНовий Peugeot 3008 почали тестувати у серійному кузові
У електромобілів Volkswagen запас ходу буде 700 кмУ електромобілів Volkswagen запас ходу буде 700 км
В Україні почалися продажі Opel Astra нового поколінняВ Україні почалися продажі Opel Astra нового покоління
У Європі тестують електричний Mercedes-Benz EQGУ Європі тестують електричний Mercedes-Benz EQG
Безпілотники українського стартапу AeroDrone отримали дозвіл на експлуатацію в ЗСУБезпілотники українського стартапу AeroDrone отримали дозвіл на експлуатацію в ЗСУ
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні почалися продажі Opel Astra нового поколінняВ Україні почалися продажі Opel Astra нового покоління
Шпигуни показали новий Mercedes EQA: що змінитьсяШпигуни показали новий Mercedes EQA: що зміниться
Hyundai почав тестувати новий хетчбекHyundai почав тестувати новий хетчбек
Стало відомо, який запас ходу матиме новий Mercedes eSprinterСтало відомо, який запас ходу матиме новий Mercedes eSprinter
Коштує всього $9,750: у Китаї почалися продажі пікапа BAW CalorieКоштує всього $9,750: у Китаї почалися продажі пікапа BAW Calorie
В Україну завезуть новий кросовер Geely: фото, ціна та особливості моделіВ Україну завезуть новий кросовер Geely: фото, ціна та особливості моделі
Дизайнери показали новий кросовер Renault 4 E-TechДизайнери показали новий кросовер Renault 4 E-Tech
Mini тестує новий електричний кросовер AcemanMini тестує новий електричний кросовер Aceman
Українські АЗС почали продавати арктичне дизельне паливоУкраїнські АЗС почали продавати арктичне дизельне паливо
Новий Mercedes-Benz E-класу здивує незвичайним дизайномНовий Mercedes-Benz E-класу здивує незвичайним дизайном
Последние новости
Подгружаем последние новости