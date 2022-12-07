П'яний чиновник мерії побив поліцейського, подробиці: "Зупинив автомобіль та..."

поліція, машина

Чиновник мерії Харкова побив поліцейського. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє Telegram поліції Харківської області.

"Під час патрулювання території міста Харкова екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль, водій якого знаходився у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться в повідомленні.

Під час складання адміністративних матеріалів пасажир вийшов з автомобіля, почав лаятися і грубо чинити спротив поліцейському.

поліція

На підставі зібраних матеріалів 5 грудня слідчий вніс відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини події, діям фігурантів буде надана остаточна правова кваліфікація.

патрульна поліція, дорога


Алексей Ионов, politeka.net





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