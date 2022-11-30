Hyundai почав тестувати новий хетчбек

Hyundai почав тестувати в Індії оновлений хетчбек Hyundai Grand i10 Nios, який з'явиться у продажу у 2023 році. Фотошпигуни вже встигли його сфотографувати та розмістити світлини у Мережі.

Hyundai почав тестувати новий хетчбек

На фотографіях ми бачимо версію для Індії та експортний варіант з лівим кермом. Автомобіль тестують у камуфляжі.

Зважаючи на все, оновлений Grand i10 Nios отримав нові світлодіодні денні ходові вогні, нову радіаторну решітку, нові бампери та видозмінені задні ліхтарі. Крім того, у цього хетчбека нові легкосплавні колісні диски.

Шпигуни не змогли сфотографувати салон оновленого Grand i10 Nios. Очікується, що у цього автомобіля буде модернізована панель приладів, оновлена комбінація приладів. Крім того, дещо зміниться весь салон.

Hyundai почав тестувати новий хетчбек

А ось у лінійці двигунів нічого не зміниться. До неї, як і раніше, входитиме 1,2-літровий бензиновий мотор потужністю 83 к.с. і 113,8 Нм крутного моменту, і 1,0-літровий бензиновий турбодвигун потужністю 100 к.с. і 172 Нм крутного моменту. Коробка передач – 5-ступінчаста механічна або AMT.

У продажу оновлений хетчбек Hyundai Grand i10 Nios з'явиться у 2023 році. Він конкуруватиме з новим Maruti Suzuki Swift.

Нагадаємо, раніше Hyundai представив Hyundai Grandeur нового покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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