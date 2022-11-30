Експерт розповів, коли в Україні знизиться вартість бензину

Вартість бензину та дизельного палива в Україні може знизитися через 1-2 тижні, коли стабілізується ситуація на паливному ринку. Такий прогноз зробив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

Експерт розповів, коли в Україні знизиться вартість бензину

За його словами, останнім часом збільшилася закупівельна ціна в опті, оскільки західні компанії скористалися проблемами із доставкою палива до України. До того ж мережі АЗС трохи збільшили вартість бензину та ДП через зростання витрат у зв'язку з використанням генераторів. Зростання цін може становити від 1 гривні за літр, залежно від інтенсивності використання генераторів та обсягів продажу.

Проблеми з паливом в Україні останнім часом виникли, як вважає Куюн, через те, що більше тижня було закрито навігацію в Румунії, Болгарії та в молдавському річковому порту; українська митниця працює з перебоями через тимчасове відключення електрики; збільшення попиту на паливо; мережа АЗС "Укрнафти" після націоналізації виявилася без палива.

Експерт розповів, коли в Україні знизиться вартість бензину

Куюн зазначив, що на зовнішньому ринку вартість палива знижується. Україна це зниження цін, за його словами, мабуть, відчує через 1-2 тижні, коли зникнуть вищезгадані негативні чинники.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що правоохоронці у Броварах виявили та ліквідували підпільну АЗС.


Максимов Віталій, Тудей





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