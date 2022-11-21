В Україні почали продавати зимовий автогаз

Мережа Rodnik, яка спеціалізується на обслуговуванні власників автомобілів із ГБО, почала продавати зимовий автогаз. Про це повідомила прес-служба компанії.

В Україні почали продавати зимовий автогаз

Зимовий автогаз за своїми характеристиками помітно відрізняється від літнього автогазу. Це необхідно для того, щоб у мороз автомобілі з ГБО працювали належним чином.

Так, наприклад, у складі зимового автогазу завжди підвищений вміст пропану та ізобутану. У нього більший тиск насиченого пару. Зимове паливо для автомобілів з ГБО забезпечує їхню експлуатацію навіть при температурі більше -30°C.

Тим часом, очікується, що у грудні збільшиться попит на скраплений газ. Очевидно, це призведе до зростання його вартості. Щоправда, наприклад, у Польщі ситуацію на ринку зрідженого газу не можна назвати напруженою. На відміну від Румунії. Якщо у Польщі достатньо зрідженого газу, щоб забезпечити свій внутрішній ринок та продавати його в Україну, то у Румунії ситуація інша. Експерти вважають, що газ на півдні Європи дешевим не буде.

В Україні почали продавати зимовий автогаз

Слід зазначити, що біржові ціни на газ у Євросоюзі вже перевищили 1 100 доларів за тис. куб.м.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховна Рада України може збільшити вартість оформлення та видачі посвідчення водія, прийняття іспитів для майбутніх водіїв, а також держреєстрації автомобілів.


Максимов Віталій, Тудей





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