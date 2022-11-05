Subaru показала на тизері Impreza нового покоління

Subaru показала на тизері Subaru Impreza нового покоління. Офіційна прем'єра цієї новинки відбудеться незабаром - 17 листопада 2022 року на автосалоні в Лос-Анджелесі, США .

Перше покоління Subaru Impreza з'явилося у 1992 році. Зараз автомобілістам пропонують п'яте покоління цієї моделі - з 2016 року. Так що випуск нового, шостого, покоління Impreza вже назрів.

Деякі експерти не виключали, що Subaru може відмовитися випускати компактну Impreza і зробить ставку на кросовери, оскільки раніше деякі автовиробники пішли таким шляхом. Наприклад, у США з 2018 року не продають компактний Ford Focus. Але боси компанії Subaru мають іншу точку зору...

По тизеру важко сказати, який саме буде дизайн у нової Impreza. Перед нами на тизері схематично показаний автомобіль у кузові хетчбек. Але не виключено, що пізніше з'явиться і автомобіль у кузові седан. У нас склалося враження, що у нової Impreza трохи більший дорожній просвіт, ніж у моделі п'ятого покоління. На тизері також видно спойлер на даху.

Impreza нового покоління може отримати цифрову панель приладів, нову інформаційно-розважальну систему з великим сенсорним екраном, а також фірмову технологію превентивної безпеки EyeSight System. У стандартній комплектації буде повний привід.

Чи відбудуться зміни у трансмісії – ще не відомо. Зараз Impreza оснащується чотирициліндровим 2,0 л двигуном потужністю 152 к.с. і 196 Нм крутного моменту.

Нагадаємо, раніше ми повідомили, що у Subaru Outback з'явилася версія для бездоріжжя.