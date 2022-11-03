В Україні знизилося розмитнення євроблях

В Україні в жовтні 2022 року розмитнили 15 300 б/в автомобілів, що на 5,6% менше, ніж у вересні поточного року і на 73,6% менше, ніж за аналогічний місяць 2021 року. Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

В Україні знизилося розмитнення євроблях

Найбільше б/в автомобілів у жовтні зареєстрували у Києві, а також у Дніпропетровській, Київській, Одеській та Львівській областях.

Найчастіше українці у жовтні привозили з-за кордону вживані Volkswagen Golf (787 шт.), Volkswagen Passat (688 шт.), Renault Megane (572 шт.), Skoda Octavia (563 шт.) та Renault Scenic (411 шт.). Також українці з-за кордону часто привозили Ford Focus, Nissan Leaf, Ford Fusion, Audi A4 та Volkswagen Tiguan.

Експерти зазначили, що ввезення автомобілів в Україну знижується вже четвертий місяць поспіль. Це почалося після того, як з 1 липня 2022 року скасували безкоштовне розмитнення євроблях (воно діяло три місяці – з квітня до червня). Зараз, після зміни обмінного курсу і на тлі спаду економіки та зниження купівельної спроможності, автомобілі вигідніше купувати на внутрішньому ринку, ніж ввозити їх з-за кордону.

В Україні знизилося розмитнення євроблях

Тим часом, українці стали також рідше купувати нові автомобілі. Так, за даними Укравтопрому, в Україні в жовтні 2022 року продали 3100 нових автомобілів. Це на 8% менше, ніж у вересні поточного року та на 61% менше, ніж за аналогічний місяць 2021 року. Загалом із січня по жовтень 2022 року в Україні продали 30 900 нових автомобілів.

Раніше стало відомо, що в Україні збільшено штраф за брудні автомобільні номерні знаки.


Максимов Віталій, Тудей





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