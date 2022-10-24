Нова Hyundai Kona отримає сучасні задні ліхтарі

Компанія Hyundai продовжує тестувати Hyundai Kona нового покоління. Якщо раніше цю новинку на дорогах загального користування бачили в суцільному камуфляжі, то тепер її сфотографували без маскування задньої частини.

Hyundai Kona першого покоління з'явилася у 2017 році. Вона відразу у багатьох країнах стала одним із лідерів у своєму сегменті. Незабаром почнуться продажі Kona другого покоління.

Судячи зі шпигунських фотографій, Hyundai Kona нового покоління отримає нові задні ліхтарі. Вони розташовані горизонтально та тонші, ніж у моделі першого покоління. Тобто очевидно, що задні ліхтарі нової Kona будуть відповідати дизайну всіх нових моделей Hyundai.

У лінійці двигунів також відбудуться зміни. Дизельних двигунів більше не буде. Покупцям запропонують версії з бензиновими двигунами з 48-вольтовою легкою гібридною технологією (MHEV), повноцінною гібридною силовою установкою, а також електричною силовою установкою.

Hyundai почне продавати Hyundai Kona нового покоління у 2023 році. Його ціна стане відома пізніше.

В Україні зараз Hyundai Kona у стандартній комплектації коштує від 882 400 гривень. Вона оснащується бензиновим двигуном 1.0 T-GDi потужністю 120 к.с., який працює разом із 6-ступінчастою механичною коробкою передач.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Hyundai розробив бюджетний мінівен Stargazer.