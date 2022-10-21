В Україні виготовили єдиний у світі 6-колісний Mercedes

Ексклюзивний позашляховик зробили в Україні для замовника із Америки. Виходить такий собі «ленд ліз» від України для США . Підкреслимо, що такий автомобіль насправді єдиний у світі, бо за основу було взято Mercedes G65, а не G63 AMG, як це зроблено в оригіналі.

Як з’ясував «ТопЖир» , це помічений раніше 6-колісний Мерседес Гелендваген, але нещодавно проект завершили остаточно. Авторами цих творінь є Олександр Поліщук і команда, що ведуть YouTube-канал Джипи Монстри. Що стосується даного Гелендвагена, він збудований на базі G65 AMG 2017 року виробництва.

За даними українських конструкторів, даний Гелендваген 6х6 G65 V12 має німецькі портальні редуктори, оригінальну середня вісь 6х6, систему підкачування коліс, багато карбонових виробів, зоряне небо в салоні та багато іншого. Докладніше дивіться у відео-сюжеті: