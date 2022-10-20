Китайці показали новий електромобіль Ora Cat для Європи

Китайська компанія Ora, яка належить концерну Great Wall, на автосалоні у Парижі показала новий електричний седан Ora Cat. Його продажі в Європі почнуться у 2023 році.

Китайці показали новий електромобіль Ora Cat для Європи

Зовні Ora Cat дуже нагадує Porsche Panamera. Його довжина становить 4,87 м, ширина – 1,86 м, висота – 1,50 м, а колісна база – 2,87 м. Тобто за своїми розмірами цей електрокар розташовується між BMW i4 (4,79 м) та Tesla Model S (4,97 м).

У салоні ми помітили 10,25-дюймову цифрову панель приладів і 12,3-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи. У стандартну комплектацію входить двозонний автоматичний клімат-контроль, камера кругового огляду, підігрів та вентиляція передніх сидінь, люк у даху, а також 19-дюймові колісні легкосплавні диски.

Китайці показали новий електромобіль Ora Cat для Європи

Новий Ora Cat у базовій комплектації має повний привід. Він оснащується двома електромоторами загальною потужністю 408 к.с. і 609 Нм крутного моменту, і літій-іонною батареєю на 83 кВтг. Запас ходу – 480 км за циклом WLTP. Розгін до 100 км/год займає 4,3 секунди за максимальної швидкості 180 км/год.

Китайці показали новий електромобіль Ora Cat для Європи

Продаж нового електромобіля Ora Cat почнеться в 2023 році. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

Китайці показали новий електромобіль Ora Cat для Європи

Раніше повідомлялося, що в Китаї почалися продажі нового електромобіля Huazi Omega. У стандартній комплектації він коштує 6900 доларів.


Максимов Віталій, Тудей





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