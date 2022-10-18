Новий Renault Scenic працюватиме на водні

На автосалоні в Парижі компанія Renault показала новий концепт Renault Scenic Vision, який оснащується електроводневою силовою установкою. На його основі можуть створити серійну модель.

Renault випускав компактвен Scenic із 1996 року. Наприкінці 1990-х років це була одна із найпопулярніших моделей французького автогіганта. Проте, поступово інтерес до цього компактвену падав. Він не зміг витримати конкуренції з боку кросоверів. Тому у 2022 році його зняли з конвеєра.

Однак, Renault планує в 2024 році почати продавати зовсім новий Scenic. Він отримає електричну силову установку. Але французи також можуть випустити версію із водневою установкою. Вони навіть створили відповідний концепт Scenic Vision із технологією H2-Tech.

Силова установка такого автомобіля складається з електромотора потужністю 215 к.с., водневого паливного елемента потужністю 21 к.с., і акумулятора на 40 кВтг. Він зможе проїхати однією заправкою, у тому числі з використанням водню, 800 км. Час заправки воднем становитиме лише 5 хвилин.

Довжина водневого концепту Scenic Vision – 4490 мм, ширина – 1900 мм, висота – 1590 мм, а колісна база – 2835 мм. Тобто він більший, ніж електромобіль Renault M?gane E-Tech.

Очікується, що Renault Scenic п'ятого покоління з'явиться у продажу у 2024 році. Але він не матиме електроводневої трансмісії. Він отримає електрифіковану трансмісію. Коли з'явиться серійна воднева версія – невідомо.

Раніше Renault показав новий електричний фургон Kangoo.