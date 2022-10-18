Новий Renault Scenic працюватиме на водні

На автосалоні в Парижі компанія Renault показала новий концепт Renault Scenic Vision, який оснащується електроводневою силовою установкою. На його основі можуть створити серійну модель.

Новий Renault Scenic працюватиме на водні

Renault випускав компактвен Scenic із 1996 року. Наприкінці 1990-х років це була одна із найпопулярніших моделей французького автогіганта. Проте, поступово інтерес до цього компактвену падав. Він не зміг витримати конкуренції з боку кросоверів. Тому у 2022 році його зняли з конвеєра.

Однак, Renault планує в 2024 році почати продавати зовсім новий Scenic. Він отримає електричну силову установку. Але французи також можуть випустити версію із водневою установкою. Вони навіть створили відповідний концепт Scenic Vision із технологією H2-Tech.

Новий Renault Scenic працюватиме на водні

Силова установка такого автомобіля складається з електромотора потужністю 215 к.с., водневого паливного елемента потужністю 21 к.с., і акумулятора на 40 кВтг. Він зможе проїхати однією заправкою, у тому числі з використанням водню, 800 км. Час заправки воднем становитиме лише 5 хвилин.

Новий Renault Scenic працюватиме на водні

Довжина водневого концепту Scenic Vision – 4490 мм, ширина – 1900 мм, висота – 1590 мм, а колісна база – 2835 мм. Тобто він більший, ніж електромобіль Renault M?gane E-Tech.

Очікується, що Renault Scenic п'ятого покоління з'явиться у продажу у 2024 році. Але він не матиме електроводневої трансмісії. Він отримає електрифіковану трансмісію. Коли з'явиться серійна воднева версія – невідомо.

Новий Renault Scenic працюватиме на водні

Раніше Renault показав новий електричний фургон Kangoo.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
У Німеччині затвердили новий проїзний для метро, автобусів та поїздів: скільки коштує білет на місяцьУ Німеччині затвердили новий проїзний для метро, автобусів та поїздів: скільки коштує білет на місяць
Будущее уже наступило: электрический летающий автомобиль XPeng X2 поднялся в небо
Genesis G90 отримає систему автономного водіння 3-го рівняGenesis G90 отримає систему автономного водіння 3-го рівня
Абонементи на безлімітні поїздки за пасажирів Укрхзалізниці: скільки коштують, і як їх придбатиАбонементи на безлімітні поїздки за пасажирів Укрхзалізниці: скільки коштують, і як їх придбати
Евакуація до Канади: українцям пропонують безкоштовні авіаквиткиЕвакуація до Канади: українцям пропонують безкоштовні авіаквитки
Блок рекламы


Похожие новости
Дебютував Renault Austral у новій спортивній комплектаціїДебютував Renault Austral у новій спортивній комплектації
У Франції показали фото нового кросовера Renault EspaceУ Франції показали фото нового кросовера Renault Espace
У Парижі показали новий кросовер RenaultУ Парижі показали новий кросовер Renault
Новий дизайн та просторий салон: представлено Chevrolet Trax 2024Новий дизайн та просторий салон: представлено Chevrolet Trax 2024
У Німеччині затвердили новий проїзний для метро, автобусів та поїздів: скільки коштує білет на місяцьУ Німеччині затвердили новий проїзний для метро, автобусів та поїздів: скільки коштує білет на місяць
У Парижі представлять новий електрофургон Renault: озвучено датуУ Парижі представлять новий електрофургон Renault: озвучено дату
Представлено новий Polestar 3 із запасом ходу 480 кмПредставлено новий Polestar 3 із запасом ходу 480 км
Renault показав новий електричний фургон KangooRenault показав новий електричний фургон Kangoo
Renault випустить новий кросовер-купе з “генами“ GeelyRenault випустить новий кросовер-купе з “генами“ Geely
Новий Citroen C3 стане компактним кросоверомНовий Citroen C3 стане компактним кросовером
Последние новости
Подгружаем последние новости