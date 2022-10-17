Українці створили комплект портальних редукторів для Ford Bronco

Українська тюнінгова компанія Werewolf Tech створила перший у світі набір портальних редукторів для Ford Bronco. Цей комплект портальних осей коштує 16 000 доларів.

Українці створили комплект портальних редукторів для Ford Bronco

Ford Bronco є одним із найкращих позашляховиків у світі. Але з портальними осями від Werewolf Tech його позашляхові якості стануть ще кращими.

Набір портальних осей підвищує дорожній просвіт Bronco на 130 мм. До того ж зубчаста передача в комплекті коротша, що також трохи підвищує продуктивність. Однак це не схоже на перепрошивку ECU.

Українці створили комплект портальних редукторів для Ford Bronco

Потрібно відзначити, що у більшості комплектацій сучасного Ford Bronco кліренс складає 210 мм. Це означає, що комплект Werewolf Tech збільшує дорожній просвіт до 340 мм. Це на 76 мм більше, ніж у GMC Hummer у стандартній комплектації. З іншого боку, у спеціальної версії Bronco Wildtrak із пакетом від української компанії дорожній просвіт буде просто величезний – 421 мм.

Українці створили комплект портальних редукторів для Ford Bronco

Зараз у світі немає більше жодного серійного автомобіля з таким дорожнім просвітом. Звісно, 16 000 доларів – це дорого. Але портальні редуктори для Ford Bronco дозволять буквально дивитися зверхньо на Hummer.

Українці створили комплект портальних редукторів для Ford Bronco

Нагадаємо, раніше ми назвали 5 найкращих б/в рамних позашляховиків.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
У Німеччині затвердили новий проїзний для метро, автобусів та поїздів: скільки коштує білет на місяцьУ Німеччині затвердили новий проїзний для метро, автобусів та поїздів: скільки коштує білет на місяць
Genesis G90 отримає систему автономного водіння 3-го рівняGenesis G90 отримає систему автономного водіння 3-го рівня
Абонементи на безлімітні поїздки за пасажирів Укрхзалізниці: скільки коштують, і як їх придбатиАбонементи на безлімітні поїздки за пасажирів Укрхзалізниці: скільки коштують, і як їх придбати
Евакуація до Канади: українцям пропонують безкоштовні авіаквиткиЕвакуація до Канади: українцям пропонують безкоштовні авіаквитки
"Євробляхи" ще не вимерли: яке авто можна купити в Україні до 4 тисяч доларів"Євробляхи" ще не вимерли: яке авто можна купити в Україні до 4 тисяч доларів
Блок рекламы


Похожие новости
У Європі з'явився спеціальний Ford KugaУ Європі з'явився спеціальний Ford Kuga
В Україні створили унікальний бронеавтомобіль для ЗСУ
Українці знову можуть обміняти “права“ онлайнУкраїнці знову можуть обміняти “права“ онлайн
Ford почав тестувати оновлений кросовер ExplorerFord почав тестувати оновлений кросовер Explorer
Українців чекають проблеми із зимовим дизелем – експертУкраїнців чекають проблеми із зимовим дизелем – експерт
На чому їздять багаті українці, які втекли до Монако: фото елітних автоНа чому їздять багаті українці, які втекли до Монако: фото елітних авто
Ford розробляє новий електричний спортивний кросоверFord розробляє новий електричний спортивний кросовер
Стали відомі комплектації нового Subaru SolterraСтали відомі комплектації нового Subaru Solterra
В Україні за півроку створили стильний електробайк: фото та характеристикиВ Україні за півроку створили стильний електробайк: фото та характеристики
На Полтавщині створили унікальний евакуаційний автобус для перевезення поранених військовихНа Полтавщині створили унікальний евакуаційний автобус для перевезення поранених військових
Последние новости
Подгружаем последние новости