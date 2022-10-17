Українці створили комплект портальних редукторів для Ford Bronco

Українська тюнінгова компанія Werewolf Tech створила перший у світі набір портальних редукторів для Ford Bronco. Цей комплект портальних осей коштує 16 000 доларів.

Ford Bronco є одним із найкращих позашляховиків у світі. Але з портальними осями від Werewolf Tech його позашляхові якості стануть ще кращими.

Набір портальних осей підвищує дорожній просвіт Bronco на 130 мм. До того ж зубчаста передача в комплекті коротша, що також трохи підвищує продуктивність. Однак це не схоже на перепрошивку ECU.

Потрібно відзначити, що у більшості комплектацій сучасного Ford Bronco кліренс складає 210 мм. Це означає, що комплект Werewolf Tech збільшує дорожній просвіт до 340 мм. Це на 76 мм більше, ніж у GMC Hummer у стандартній комплектації. З іншого боку, у спеціальної версії Bronco Wildtrak із пакетом від української компанії дорожній просвіт буде просто величезний – 421 мм.

Зараз у світі немає більше жодного серійного автомобіля з таким дорожнім просвітом. Звісно, 16 000 доларів – це дорого. Але портальні редуктори для Ford Bronco дозволять буквально дивитися зверхньо на Hummer.

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