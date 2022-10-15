У Європі з'явився спеціальний Ford Kuga

Компанія Ford почала продавати в Європі кросовер Ford Kuga із пакетом Black Package. До нього входять 20-дюймові легкосплавні колісні диски та чорні акценти на кузові.

У Європі з'явився спеціальний Ford Kuga

Незабаром у продажу з'явиться оновлений Ford Kuga. Фотошпигуни раніше кілька разів бачили його тестові прототипи. Але поки що європейським покупцям запропонували спеціальну версію Kuga ST Line X Black Package.

Такий кросовер виглядає, треба визнати, привабливішим, ніж стандартна модель. На передніх крилах ми помітили напис ST Line, а на задніх дверях – напис Kuga.

У Європі з'явився спеціальний Ford Kuga

У салоні з'явилися комфортніші сидіння. Вони сертифіковані організацією охорони хребта (AGR). Ці сидіння можна регулювати за допомогою 18 способів (висота, довжина, нахил, поперековий упор, підголівник і т. д.).

Судячи з фотографій, пакет Black Package доступний з кількома варіантами трансмісії. Зокрема, він пропонується для гібридної версії.

У Європі з'явився спеціальний Ford Kuga

В Україні зараз Ford Kuga коштує від 1 118 983 гривень. Він оснащується 1,5 л бензиновим двигуном потужністю 182 к.с., який працює разом із 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

У Європі з'явився спеціальний Ford Kuga

Нагадаємо, раніше Ford представив оновлений кросовер Explorer із 27-дюймовим дисплеєм.


Максимов Віталій, Тудей





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