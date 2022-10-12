Volkswagen T-Cross отримав нову спеціальну версію

Компанія Volkswagen випустила нову спеціальну версію свого найменшого кросовера Volkswagen T-Cross. Називається ця спецверсія Clic2Go.

Спецверсію Volkswagen T-Cross Clic2Go побудовано на базі комплектації Advance. Покупцям її пропонують у двох кольорах кузова.

T-Cross Clic2Go, зокрема, отримав чорні акценти, 17-дюймові легкосплавні колісні диски, затемнене задне скло, чорні зовнішні дзеркала, датчик дощу, асистент далекого світла Light Assist, ексклюзивну тканинну оббивку Clic2Go, спортивні передні сидіння, що регулюються по висоті, кілька подушок безпеки, світлодіодні задні ліхтарі, багатофункціональне шкіряне рульове колесо.

Крім того, цей кросовер має кілька систем активної безпеки. Наприклад, систему аварійного екстреного гальмування та систему допомоги утримання смуги руху.

Під капотом знаходиться 1,0 л бензиновий двигун TSI потужністю 110 к.с. і 200 Нм крутного моменту, який працює разом із семиступінчастою автоматичною коробкою передач DSG із подвійним зчепленням. Середня витрата палива становить 6,2 л на 100 км шляху. Рівень викидів СО2 – 141 г/км.

Volkswagen T-Cross випустить лише 100 екземплярів спецверсії Volkswagen T-Cross Clic2Go. Цей автомобіль у Європі доступний лише в оренду (364 євро на місяць).

Раніше стало відомо, що Volkswagen почав випробувати оновлений Tiguan.