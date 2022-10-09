BMW 8 Series матиме нове покоління, але тільки Gran Coupe

Компанія BMW планує розробити BMW 8 Series нового, третього, покоління. Але це сімейство втратить версії в кузові купе і кабріолет, повідомив BMW BLOG з посиланням на інсайдерську інформацію.

BMW 8 Series матиме нове покоління, але тільки Gran Coupe

Тобто покупцям запропонують лише версію BMW 8 Series Gran Coupe, яка отримає електричну силову установку. Ця новинка зараз носить заводську кодову назву G77. Її збудують на платформі CLAR, яка зараз використовується для створення моделей з двигунами внутрішнього згоряння.

І це незважаючи на те, що зараз інженери BMW розробляють нову платформу Neue Klasse, призначену для електромобілів. Мабуть, роботи над цією новою платформою ще далекі від завершення. Очікується, що перші автомобілі на платформі Neue Klasse з'являться у 2025 році. Це, зважаючи на все, буде седан і кросовер BMW 3 Series.

BMW 8 Series матиме нове покоління, але тільки Gran Coupe

BMW кілька років одночасно використовуватиме платформи CLAR і Neue Klasse, і тільки потім від першої з них повністю відмовляться.

BMW 8 Series матиме нове покоління, але тільки Gran Coupe

Очікується, що продаж нового BMW 8 Series почнеться в 2026 році. Він отримає лише кузов Gran Coupe та електричну силову установку. Тобто, це буде електромобіль. Цікаве рішення з огляду на те, що багато водіїв ще не готові пересісти на машини з електромотором.

BMW 8 Series матиме нове покоління, але тільки Gran Coupe

Нагадаємо, раніше компанія BMW показала на тизері BMW M2 нового покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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