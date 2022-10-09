Нова Toyota Crown отримає гібридні версії

Седан Toyota Crown нового, 16-го покоління, який незабаром має з'явитися у продажу, отримає повноцінну гібридну версію PHEV, а також дві версії з "м'якою" гібридною силовою установкою. Про це у своєму новому інтерв'ю розповів глава компанії Toyota Акіо Тойода.

Нова Toyota Crown отримає гібридні версії

Crown 16-го покоління став свого роду крос-седаном. У нього високий дорожній просвіт, нове оформлення передньої частини, профіль фастбека і пластиковий обвіс по колу, що підкреслює вседорожні можливості автомобіля.

У стандартній комплектації цей крос-седан оснащується 2,5 л бензиновим двигуном та трьома електромоторами. Загальна потужність такої гібридної силової установки, як очікується, складе близько 236 к.с.

Нова Toyota Crown отримає гібридні версії

Більш спортивна версія отримала потужніший 2,4 л бензиновий мотор з турбонаддувом та три електромотори (два – спереду, а третій електромотор – на задній осі). Таке розташування силової установки запозичено у нового гібридного люксового кросовера Lexus RX500h. Її загальна потужність становить, мабуть, 340 к.с.

Нова Toyota Crown отримає гібридні версії

Який новий Crown матиме повноцінну гібридну версію PHEV – ще не відомо. Toyota каже, що це буде потужна силова установка – близько 340 к.с. Нагадаємо, що будь-яка модель Toyota з PHEV позиціонується як топова – Prime. Тобто такі версії мають найпотужніші гібридні силові установки.

Нова Toyota Crown отримає гібридні версії

Зазначимо, що у стандартній комплектації нової Toyota Crown є два великі сенсорні дисплеї, системи безпеки Toyota Safety Sense 3.0, люк у даху, підігрів та вентиляція передніх сидінь.

Нова Toyota Crown отримає гібридні версії

Раніше стало відомо, що кросовер Toyota C-HR отримав дві нові версії.


Максимов Віталій, Тудей





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