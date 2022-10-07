Музика у громадському транспорті більше не лунатиме

З 7 жовтня музика у громадському транспорті опинилася під забороною. Заборона поширюється як на міський транспорт, так і на приміський, міжміський та міжнародний.

В автобусах і маршрутках більше не буде музики: заборона на музику у громадському транспорті набула чинності

Така вимога міститься у новому законі, який набув чинності з 7 жовтня.

Законом України 2310-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора", який набув чинності 7 жовтня, заборонено ретранслювати в салонах громадського транспорту музичний та відеоконтент, а також будь-які звукові сигнали крім тих, що належать до тих, які інформують про хід поїздки.

Якщо йдеться про таксі, то тут діють ті самі заборони, проте вони трохи "м'якші". Зокрема, таксист має право відтворювати такий контент, але лише за згодою всіх пасажирів.

В автобусах і маршрутках більше не буде музики: заборона на музику у громадському транспорті набула чинності

Деякі обмеження торкнулися і пасажирів. Тепер вони не можуть у громадському транспорті слухати голосно музику. За таке порушення водій має право висадити пасажира із транспорту.

Комітет з гуманітарної та інформаційної політики зазначив, що єдиними дозволеними звуками, що відтворюються в салоні громадського транспорту, є сигнали, що інформують про поїздку: такі як оголошення поточної або наступної станції.

Нагадаємо, з 1 серпня весь наземний столичний громадський транспорт під час повітряної тривоги має зупинятися. При цьому столичний метрополімтен, крім наземних ділянок, продовжує працювати у звичайному режимі.


Марченко Любов, Тудей





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