Дизайнери показали абсолютно нову Nissan Micra

Компанія Nissan планує розробити та випустити на ринок у 2023 році абсолютно нову Nissan Micra, яка отримає електричну силову установку. Дизайнери Motor1 показали на рендерах, як приблизно виглядатиме ця новинка.

Дизайнери показали абсолютно нову Nissan Micra

Micra нового покоління збудують на платформі CMF B-EV альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. У її створенні братимуть активну участь фахівці компанії Renault.

Нова Micra, як очікується, отримає дизайн у ретро-стилі. У такому стилі, до речі, компанія Renault створить новий Renault R5, роботи над яким вже ведуться.

Дизайнери показали абсолютно нову Nissan Micra

Renault R5 оснащуватиметься електромотором потужністю 136 к.с. Можливо, такий самий електромотор отримає і Nissan Micra нового покоління. До речі, у Renault R5 може бути версія з двома електромоторами і літій-іонним акумулятором на 42 кВт/год. Принаймні, раніше французький автогігант показав концепт Renault R5 Turbo 3E з такою силовою установкою. У нього загальна потужність двох електромоторів складає 375 к.с. і 700 Нм крутного моменту.

Нагадаємо, що Nissan випускає Nissan Micra з 1982 року. У країнах Азії цю модель продають як Nissan March. Там вона коштує від 8 000 доларів.

Дизайнери показали абсолютно нову Nissan Micra

Раніше стало відомо, що Nissan Leaf у третьому поколінні стане компактним кросовером.


Максимов Віталій, Тудей





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