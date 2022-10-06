Дизайнери показали абсолютно нову Nissan Micra

Компанія Nissan планує розробити та випустити на ринок у 2023 році абсолютно нову Nissan Micra, яка отримає електричну силову установку. Дизайнери Motor1 показали на рендерах, як приблизно виглядатиме ця новинка.

Micra нового покоління збудують на платформі CMF B-EV альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. У її створенні братимуть активну участь фахівці компанії Renault.

Нова Micra, як очікується, отримає дизайн у ретро-стилі. У такому стилі, до речі, компанія Renault створить новий Renault R5, роботи над яким вже ведуться.

Renault R5 оснащуватиметься електромотором потужністю 136 к.с. Можливо, такий самий електромотор отримає і Nissan Micra нового покоління. До речі, у Renault R5 може бути версія з двома електромоторами і літій-іонним акумулятором на 42 кВт/год. Принаймні, раніше французький автогігант показав концепт Renault R5 Turbo 3E з такою силовою установкою. У нього загальна потужність двох електромоторів складає 375 к.с. і 700 Нм крутного моменту.

Нагадаємо, що Nissan випускає Nissan Micra з 1982 року. У країнах Азії цю модель продають як Nissan March. Там вона коштує від 8 000 доларів.

Раніше стало відомо, що Nissan Leaf у третьому поколінні стане компактним кросовером.