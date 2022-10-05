У Мережі показали хардкорний Alpine A110

Alpine, спортивний бренд Renault, представив новий автомобіль Alpine A110 R. Це хардкорна версія Alpine A110.

Alpine A110 R створений на базі оновленої моделі A110 S 2022 року випуску. Цей автомобіль отримав значні покращення в трансмісії та в дизайні. Зокрема, у A110 R широко використовується вуглецеве волокно, завдяки чому його вага на 34 кг менше, ніж у стандартної версії. Важить такий автомобіль всього 1082 кг.

У A110 R капот виготовлений з вуглецевого волокна. 18-дюймові колісні диски теж виконані з такого матеріалу, завдяки чому їхня вага становить 12,5 кг.

У салоні встановили монококові сидіння Sabelt Track із вуглецевого волокна. Сидіння оснащені шеститочковими ременями безпеки, що забезпечують велику бічну підтримку.

Alpine A110 R до 100 км/год розганяється за 3,9 секунди, що швидше, ніж A110 S. Максимальна швидкість цієї новинки досягає 285 км/год. Це на 10 км/год швидше, ніж у A110 S.

У такого автомобіля жорсткіша підвіска і зменшений на 10 мм дорожній просвіт. Колеса взуті у шини Michelin Pilot Sport Cup 2 розміром 215/40 R18 спереду та 245/40 R18 – ззаду. Гальмівні диски Brembo забезпечують відмінну гальмівну здатність.

Alpine почне приймати замовлення на Alpine A110 R у листопаді 2022 року. Ціна такого автомобіля – від 71 500 євро.

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