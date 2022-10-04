Шпигуни вперше показали новий GMC Acadia

Фотошпигуни помітили під час дорожніх тестів у США повнорозмірний кросовер GMC Acadia нового покоління. У продажу він з'явиться у 2024 році.

GMC Acadia поточного покоління випускають з 2016 року, тому поява його нового покоління вже назріла. Судячи з шпигунських фотографій, новий Acadia стане трохи більшим, ніж модель попереднього покоління. Принаймні у нас склалося таке враження, але офіційно це ще не підтверджено.

Загалом Acadia нового покоління буде більше схожим на позашляховик, як модель першого покоління. Крім того, серйозні зміни відбудуться у салоні. Кросовер отримає нове обладнання та сучасні технології.

Чи відбудуться якісь зміни під капотом – ще не відомо. Зараз цей кросовер оснащується чотирициліндровим 2,0 л двигуном з турбонаддувом потужністю 228 к.с. або 3,6 л мотором V6 потужністю 310 к.с. Не виключено, що в лінійку двигунів може увійти чотирициліндровий 2,7 л мотор з турбонаддувом, який використовується як у новому Canyon, так і Chevrolet Colorado. Цей двигун розвиває потужність від 237 до 310 к.с., залежно від його налаштування.

Очікується, що офіційна прем'єра GMC Acadia нового покоління відбудеться на початку 2023 року. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

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