У Дії з'явилися нові послуги для водіїв

У мобільному додатку Дія тепер знову можна перевірити та сплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані камерами автофіксації. Про це повідомила прес-служба Дії.

У Дії з'явилися нові послуги для водіїв

Перевірку та оплату штрафів за порушення правил дорожнього руху, зареєстрованих камерами автофіксації, скасували у лютому 2022 року з метою безпеки після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну. Тоді ж у цій державній мобільній програмі призупинили надання й інших послуг водіям. Державні реєстри було деякий час відключено, зараз їхню роботу відновлено.

У Дії можна перевірити історію штрафів навіть за період, коли ця послуга була тимчасово недоступна.

У Дії з'явилися нові послуги для водіїв

Нагадаємо, якщо штраф зафіксовано автоматично, водій може про нього навіть не знати. Якщо штраф не сплачено своєчасно, це може призвести до відкриття виконавчого провадження. Це означає, що можуть накласти арешт на банківські рахунки та не випустити за кордон. Тому рекомендується регулярно перевіряти наявність штрафів через додаток Дія.

Раніше повідомлялося, що у додатку Дія з'явиться можливість розмитнення автомобілів на іноземних номерах. Ця функція технічно майже готова. Залишилось лише внести відповідні зміни до українського законодавства.

Тим часом, раніше в Електронному кабінеті водія з'явилися нові послуги.


Максимов Віталій, Тудей





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