У мережі Енергоатома буде 120 зарядних станцій для електромобілів

В українській національній мережі Енергоатома буде 120 швидких зарядних станцій для електромобілів. Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів України.

У мережі Енергоатома буде 120 зарядних станцій для електромобілів

Зокрема, за два роки в нашій країні вже працюватимуть 120 зарядних станцій для електромобілів під егідою Енергоатому. Там можна буде зарядити електрокари за доступною ціною. 40 станцій будуть великої потужністі (від 160 кВт), а 80 – середньої потужністі (від 60 кВт).

Очікується, що такі державні зарядні станції для автомобілів з електричною силовою установкою з'являться на основних автомобільних дорогах та у кожному обласному центрі.

Нагадаємо, вперше стало відомо про те, що в Україні з'явиться державна мережа зарядних станцій для електрокарів, у червні 2022 року. Щоправда, тоді не повідомляли жодних подробиць.

У мережі Енергоатома буде 120 зарядних станцій для електромобілів

Слід зазначити, що для створення мережі зарядних станцій Енергоатому для електромобілів потрібно внести деякі зміни до чинного українського законодавства. Наприклад, потрібно ухвалити закон про спрощення підключення електрозарядних станцій. Наскільки нам відомо, цей закон ще навіть не розроблений.

В Україні інтерес до електромобілів підвищився навесні 2022 року, після того, як почалася паливна криза. Однак більшість українців, як і раніше, не хочуть купувати такі машини.

Раніше ми розповіли, чому українці не бажають купувати електромобілі.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
VW Passat проїхав 1 млн км і жодного разу не зламавсяVW Passat проїхав 1 млн км і жодного разу не зламався
Дефіцит газу: Volkswagen розглядає можливість перенесення виробництва з НімеччиниДефіцит газу: Volkswagen розглядає можливість перенесення виробництва з Німеччини
Skoda Octavia стане електромобілемSkoda Octavia стане електромобілем
Tesla відкликає понад 1 млн електромобілівTesla відкликає понад 1 млн електромобілів
У Китаї почалися продажі бюджетного кабріолетуУ Китаї почалися продажі бюджетного кабріолету
Блок рекламы


Похожие новости
Експерти розповіли, що буде в Україні з цінами на б/в автомобілі
Поліція розповіла, як шахраї у Мережі дурять водіївПоліція розповіла, як шахраї у Мережі дурять водіїв
Tesla відкликає понад 1 млн електромобілівTesla відкликає понад 1 млн електромобілів
У Мережі показали нову Hyundai KonaУ Мережі показали нову Hyundai Kona
У Мережі показали новий кросовер SkodaУ Мережі показали новий кросовер Skoda
Запас ходу у нових електромобілів BMW становитиме 1000 кмЗапас ходу у нових електромобілів BMW становитиме 1000 км
На нещодавно відкритій в Україні мережі заправок виявилося найдешевше паливоНа нещодавно відкритій в Україні мережі заправок виявилося найдешевше паливо
У Мережі показали новий флагманський позашляховик VolvoУ Мережі показали новий флагманський позашляховик Volvo
З грудня можна буде реєструвати автомобілі онлайнЗ грудня можна буде реєструвати автомобілі онлайн
Дизайнери показали, яким буде кросовер Skoda ElroqДизайнери показали, яким буде кросовер Skoda Elroq
Последние новости
Подгружаем последние новости