У мережі Енергоатома буде 120 зарядних станцій для електромобілів

В українській національній мережі Енергоатома буде 120 швидких зарядних станцій для електромобілів. Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів України.

Зокрема, за два роки в нашій країні вже працюватимуть 120 зарядних станцій для електромобілів під егідою Енергоатому. Там можна буде зарядити електрокари за доступною ціною. 40 станцій будуть великої потужністі (від 160 кВт), а 80 – середньої потужністі (від 60 кВт).

Очікується, що такі державні зарядні станції для автомобілів з електричною силовою установкою з'являться на основних автомобільних дорогах та у кожному обласному центрі.

Нагадаємо, вперше стало відомо про те, що в Україні з'явиться державна мережа зарядних станцій для електрокарів, у червні 2022 року. Щоправда, тоді не повідомляли жодних подробиць.

Слід зазначити, що для створення мережі зарядних станцій Енергоатому для електромобілів потрібно внести деякі зміни до чинного українського законодавства. Наприклад, потрібно ухвалити закон про спрощення підключення електрозарядних станцій. Наскільки нам відомо, цей закон ще навіть не розроблений.

В Україні інтерес до електромобілів підвищився навесні 2022 року, після того, як почалася паливна криза. Однак більшість українців, як і раніше, не хочуть купувати такі машини.

Раніше ми розповіли, чому українці не бажають купувати електромобілі.