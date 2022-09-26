Дизайнери показали абсолютно новий Renault Scenic

Компанія Renault планує у 2024 році випустити на ринок абсолютно новий Renault Scenic, який отримає електричну силову установку. Незалежні дизайнери на рендерних зображеннях показали, як може виглядати ця новинка.

Renault Scenic випускали із 1996 року. Наприкінці 1990-х років це був справжній бестселер у модельній лінійці Renault. Однак поступово інтерес до цього мінівену падав. Зрештою, навесні 2022 року його зняли з конвеєра.

Проте, французький автогігант планує відродити цю модель, як електричний кросовер. У 2021 році публіці навіть показали концепт Scenic Vision Concept, на базі якого створять серійну модель. Незалежні дизайнери показали на рендерах, як виглядатиме Scenic п'ятого покоління.

У дизайнерів вийшов сучасний, гарний кросовер. Він виконаний відповідно до дизайну нових моделей Renault. Він приблизно на 90% схожий на концепт Scenic Vision. Ймовірно, що серійна версія отримає і футуристичні 21-дюймові колісні диски.

Scenic п'ятого покоління збудують на платформі CMF-EV. На цій платформі вже створено Megane E-Tech та Nissan Ariya. Це означає, що у нового Scenic потужність електричної силової установки становитиме 215 або 389 к.с. Привід – передній та повний.

Нагадаємо, раніше Renault представив свій новий бюджетний кросовер для країн, що розвиваються.