Мінекономіки заспокоїло водіїв: вартість палива не збільшиться

Введення в Україні акцизу на автомобільне паливо, яке ініціював Кабмін, не призведе до підвищення цін у мережах АЗС. Таку заяву зробив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

Мінекономіки заспокоїло водіїв: вартість палива не збільшиться

Щоправда, Кудін уточнив, що Мінекономіки не очікує зростання цін після запровадження акцизу на автомобільне паливо найближчим часом. Що буде потім – він прогнозувати не став.

Кудін нагадав, що у липні 2022 року нафта на світових ринках коштувала 120 доларів за барель, а у вересні – 80 доларів за барель. Це призвело до зниження вартості бензину у різних країнах світу. Приблизно на 3,5-4 гривні за літр через зниження світових цін має знизитись вартість бензину і в Україні. Але оскільки після введення акцизу паливо подорожчає приблизно на 3,5-4 гривні за літр, ціни залишаться на такому ж рівні, як і зараз. І за умови, якщо збережеться фіксований курс гривні. Так вважає Міністерство економіки України.

Мінекономіки заспокоїло водіїв: вартість палива не збільшиться

Чиновник підкреслив, що у найближчій перспективі у роздробі не очікується дефіцит автомобільного палива. Зараз спостерігається навіть його надлишок.

Нагадаємо, очікується, що вже сьогодні, 26 вересня 2022 року, президент Володимир Зеленський підпише закон про запровадження акцизу на пальне в Україні. Зважаючи на все, закон набуде чинності з 1 жовтня. Акциз на паливо для автомобілів із ГБО становитиме 52 євро за 1000 літрів, а на все інше автомобільне паливо – 100 євро.

Раніше стало відомо, що українці стали рідше купувати автомобілі з бензиновим двигуном.


Максимов Віталій, Тудей





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