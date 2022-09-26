Мінекономіки заспокоїло водіїв: вартість палива не збільшиться

Введення в Україні акцизу на автомобільне паливо, яке ініціював Кабмін, не призведе до підвищення цін у мережах АЗС. Таку заяву зробив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

Щоправда, Кудін уточнив, що Мінекономіки не очікує зростання цін після запровадження акцизу на автомобільне паливо найближчим часом. Що буде потім – він прогнозувати не став.

Кудін нагадав, що у липні 2022 року нафта на світових ринках коштувала 120 доларів за барель, а у вересні – 80 доларів за барель. Це призвело до зниження вартості бензину у різних країнах світу. Приблизно на 3,5-4 гривні за літр через зниження світових цін має знизитись вартість бензину і в Україні. Але оскільки після введення акцизу паливо подорожчає приблизно на 3,5-4 гривні за літр, ціни залишаться на такому ж рівні, як і зараз. І за умови, якщо збережеться фіксований курс гривні. Так вважає Міністерство економіки України.

Чиновник підкреслив, що у найближчій перспективі у роздробі не очікується дефіцит автомобільного палива. Зараз спостерігається навіть його надлишок.

Нагадаємо, очікується, що вже сьогодні, 26 вересня 2022 року, президент Володимир Зеленський підпише закон про запровадження акцизу на пальне в Україні. Зважаючи на все, закон набуде чинності з 1 жовтня. Акциз на паливо для автомобілів із ГБО становитиме 52 євро за 1000 літрів, а на все інше автомобільне паливо – 100 євро.

Раніше стало відомо, що українці стали рідше купувати автомобілі з бензиновим двигуном.