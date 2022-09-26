В Україні за півроку створили стильний електробайк: фото та характеристики

Українська компанія Delfast презентувала нову модель електробайка California, який створили під час повномасштабної війни в Україні, всього за пів року, інформує Апостроф .

Про це повідомив засновник Delfast Сергій Денисенко на своїй сторінці у Facebook.

Электробайк робили і в Україні, і у Каліфорнії. Так, рама зроблена у Чернівцях, електроніку встановили у Дніпрі, програмне забезпечення – у Києві, а в Лос-Анжелесі вже його зібрали повністю.

У коментарях люди просять Денисенка надати кілька таких мотоциклів на тест-драйв на фронт в Україну. Засновник компанії відповів, що думатиме над цим.

Байк вагою 30 кг, має одометр, спідометр, сигналізацію. Доступний у п'яти кольорах: чорному, білому, жовтому, червоному та синьому. На ньому встановлений один із найпотужніших і найлегших двигунів - Bafang M620 потужністю 750 Вт. Дальність ходу – 160 км на одному чотиригодинному заряді батареї при швидкості 32 км на годину, а максимальний розгін – 45 км.

Фото: facebook.com/SergDenysenko

Крім того, для Delfast California є мобільний додаток для iOS і Android, де є функція "Знайти мій байк" - вбудовані GPS-датчик і навігаційна система. Термін гарантії байка – два роки.

Коштує Delfast California від 1 999 доларів, а купити його можна буде з кінця жовтня на IndieGoGo - сайті фінансування творчих проєктів за схемою громадського фінансування. Також стартують у червні 2023 року поставки в США та за кордон.

Варто зазначити, що штаб-квартира Delfast спочатку була в Києві, але рік тому її перенесли до Лос-Анджелеса разом з частиною компанії. Водночас частина співробітників продовжувала працювати в Україні після початку повномасштабного російського вторгнення.