В Україні перевізників карають за "хитрощі" з автономерами: штрафи по 300 тисяч гривень за фуру

В Україні за приховування автомобільних номерів штрафують перевізників на велику суму грошей.

Про це повідомляє "Укртрансбезпека", інформує Апостроф .

Так, на Хмельниччині водії, які працюють на вантажних автомобілях місцевої підприємниці, їздили три місяці перед проїздом спеціального WIM-комплексу №48. При цьому вони закривали передні номери своїх автомобілів, щоб не відповідати за порушення габаритно-вагових норм.

Проте "хитрість" не вдалася - фахівцям вдалося викрити обман. Тепер власниця підприємства з перевезень має сплатити штраф у розмірі 867 тисяч гривень.

З 1 жовтня 2021 року штрафи за порушення габаритно-вагових норм становлять:

від 5% до 10% – 8 500 гривень;

від 10% до 20% – 17 000 гривень;

від 20% до 30% – 34 000 гривень;

понад 30% встановленої норми – 51 000 гривень.

Нагадаємо, раніше суд скасував "космічний" штраф у справі "євробляхи".