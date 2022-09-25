2022-09-25
В Україні перевізників карають за "хитрощі" з автономерами: штрафи по 300 тисяч гривень за фуру
В Україні за приховування автомобільних номерів штрафують перевізників на велику суму грошей.
Про це повідомляє "Укртрансбезпека", інформує
Так, на Хмельниччині водії, які працюють на вантажних автомобілях місцевої підприємниці, їздили три місяці перед проїздом спеціального WIM-комплексу №48. При цьому вони закривали передні номери своїх автомобілів, щоб не відповідати за порушення габаритно-вагових норм.
Проте "хитрість" не вдалася - фахівцям вдалося викрити обман. Тепер власниця підприємства з перевезень має сплатити штраф у розмірі 867 тисяч гривень.
З 1 жовтня 2021 року штрафи за порушення габаритно-вагових норм становлять:
- від 5% до 10% – 8 500 гривень;
- від 10% до 20% – 17 000 гривень;
- від 20% до 30% – 34 000 гривень;
- понад 30% встановленої норми – 51 000 гривень.
Нагадаємо, раніше суд скасував "космічний" штраф у справі "євробляхи".
Євген Устименко, Апостроф