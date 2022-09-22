Нові Dacia Sandero та Sandero Stepway – перші “живі“ фото

Dacia представила оновлені Dacia Sandero та Sandero Stepway, продаж яких розпочнеться восени 2022 року. Ми з вами можемо вперше в "живу" побачити ці новинки.

Оновлені Dacia Sandero та Sandero Stepway отримали помітні зміни у дизайні. Вони побудовані відповідно до нового корпоративного стилю румунського автовиробника. Попереду бачимо новий логотип, що складається з переплетених літер D і C, з решітки радіатора зник хром (його замінили білі вставки).

Ззаду оригінальним шрифтом написано слово Dacia. Також таку назву ми помітили у центрі кермового колеса. У салоні трохи помінявся декор, було оновлено графіку інформаційно-розважальної системи.

У Sandero Stepway з'явився люк на даху. Його запропонують покупцям як опцію за додаткові 500 євро.

У лінійку двигунів цих автомобілів, як і раніше, входять бензинові силові агрегати та двопаливні силові установки. Знову покупцям запропонують версію з мотором Eco-G 100, але це станеться лише навесні 2023 року.

Крім того, у лінійці двигунів є новий силовий агрегат TCe 110, який працює разом із шестиступінчастою механічною коробкою передач. Таким двигуном оснащується тільки Sandero Stepway, який коштує 16 650 євро.

Оновлений Dacia Sandero у Європі коштує від 10 990 євро, а Sandero Stepway – від 14 600 євро. Sandero має дві комплектації, а Sandero Stepway – три комплектації.

Нагадаємо, в 2023 році з'явиться електрокар Dacia Spring, у якого буде більше запас ходу і потужніший електромотор, ніж зараз.