Ford показав, яким може бути седан Mustang

Компанія Ford цього тижня під час автосалону в Детройті офіційно представила Ford Mustang сьомого покоління. Водночас американський автогігант показав на ескізі, яким може бути чотиридверний седан Mustang.

Ford показав, яким може бути седан Mustang

Автором цього ескізу є старший дизайнер екстер'єру компанії Ford Крістофер Стівенс. І у нього вийшов, погодьтеся, дуже гарний та елегантний седан.

Седан збереже характерну форму культового американського купе Ford Mustang. На ескізі добре видно ручку задніх дверей. Тобто передбачається, що це справді чотиридверний седан.

Раніше, у 2020 році, покупцям запропонували електричний кросовер Mustang Mach-E, створений на базі стандартного купе Mustang. Тому цілком можливе створення седана на базі цього культового американського купе. Проте, деякі експерти скептично ставляться до такої ідеї. Вони кажуть, що зараз у США, на тлі буму кросоверів, інтерес до седанів мінімальний. Проте, на наш погляд, такої можливості все-таки виключати не можна.

Ford показав, яким може бути седан Mustang

Нагадаємо, Ford Mustang сьомого покоління отримав помітні зміни у дизайні кузова, у салоні та нові технології. Він оснащується новим чотирициліндровим 2,3 л двигуном EcoBoost або модернізованим 5,0 л мотором V8. Продаж цієї новинки розпочнеться в 2023 році.

Раніше ми розповіли, яким буде новий компактний електричний фургон Ford E-Transit Custom.


Максимов Віталій, Тудей





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