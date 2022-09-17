В Україні хочуть видавати водійські права з 16 років: що відомо про законопроект

У Верховній Раді зареєстрували «Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо керування автомобілями» № 8039, згідно з яким водійські права українцям зможуть видавати з 16 років. Відповідне повідомлення з’явилося на офіційному сайті ВРУ .

Так, у разі прийняття законопроекту, керувати транспортним засобом можна буде з 16 ??років, але лише за письмовою нотаріально посвідченою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників, за умови, якщо автомобілі з автоматичною коробкою передач (категорії B). Якщо на автомобілі встановлено механічну коробку передач, то ними зможуть керувати лише особи, які досягли мінімум 17-річного віку.

Також відомо, яким чином такі водії відповідатимуть перед законом за скоєні правопорушення.

«У разі заподіяння шкоди іншій особі, неповнолітня особа несе відповідальність за таку шкоду. А саме, відповідає за заподіяну нею шкоду самостійно на загальних підставах. У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування заподіяної нею шкоди, ця шкода відшкодовується її батьками або піклувальником, якщо вони не доведуть, що збитки були завдані не з їхньої вини», — сказано у законопроекті.