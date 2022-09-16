Лайфхак для водіїв: як правильно вибрати б/в автомобіль

В Україні в умовах війни з російськими окупантами знизився продаж нових автомобілів і, навпаки, збільшився продаж б/в машин. Купуючи авто на вторинному ринку, можна зіткнутися з деякими проблемами. Тому сьогодні ми розповімо про те, як українцям правильно вибрати б/в автомобіль.

По-перше, потрібно заздалегідь спланувати бюджет. Експерти рекомендують провести моніторинг вторинного автомобільного ринку та одразу додати до мінімальної пропозиції 5-10% від запропонованої ціни. Так ви не купите автомобіль, який надалі може вас розчарувати. І навпаки, маючи запас за ціною, ви зможете купити хорошу машину.

По-друге, не налаштовуйтесь на покупку автомобіля якогось конкретного бренду чи моделі. Зараз автовиробники випускають моделі, які за багатьма параметрами аналогічні одна одній. Тому читайте відгуки в Інтернеті, порівнюйте аналогічні моделі та ціни на них.

По-третє, досвідчені автомобілісти радять купувати машину на, так би мовити, перспективу. Тобто щоб її за необхідності можна було вигідно продати. Ми неодноразово раніше писали про те, які найпопулярніші нові та б/в автомобілі в Україні.

По-четверте, перед покупкою обов'язково перевірте технічний стан автомобіля. Найкраще хай це зроблять спеціалісти на СТО. Так, за це доведеться заплатити, але ви не купите "кота в мішку". Не секрет, що в нашій країні багато хто скручує пробіг автомобілів, щоб дорожче їх продати. Також для цього маскують усіма способами недоліки машин.

І обов'язково укладайте договір купівлі-продажу автомобіля безпосередньо у сервісному центрі МВС. В іншому випадку є великий ризик купити кримінальний транспортний засіб.

Нагадаємо, раніше в Україні збільшили кількість послуг із реєстрації та перереєстрації автомобілів без експертного дослідження.