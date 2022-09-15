Поліція затримала банду псевдопродавців бензину

Поліцейські затримали чотирьох учасників злочинної групи, які організували шахрайську схему з продажу бензину та дизельного палива. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Київської області.

Поліція затримала банду псевдопродавців бензину

За даними слідства, шахраї розміщували на відомих сайтах оголошення про продаж бензину та дизельного палива за цінами, нижчими від ринкових. Вони отримували передоплату і переставали виходити на зв'язок із покупцями, не виконуючи взяті на себе зобов'язання.

В такий спосіб тільки на Київщині зловмисники обдурили трьох потерпілих, один з яких замовив паливо на 1,2 млн гривень, але так і не отримав його.

Поліція затримала банду псевдопродавців бензину

Слідчі поліції за цими фактами відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Фігурантам, якщо прокуратура в суді доведе їхню провину, загрожує до 12 років позбавлення волі.

У рамках розслідування цього кримінального провадження поліцейські провели 10 обшуків у Дніпропетровській, Київській та Одеській областях. Вилучено документацію, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, які доводять причетність фігурантів до шахрайства. Досудове слідство триває.

Поліція затримала банду псевдопродавців бензину

Нагадаємо, раніше поліція розповіла, як шахраї дурять українців при купівлі автомобілів на американських аукціонах.


Максимов Віталій, Тудей





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