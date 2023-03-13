“Виглядав стомленим“: поліція оштрафувала водія за “сп'яніння“

Правоохоронці не повинні складати адміністративні протоколи на водіїв за керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння лише за те, що вони виглядають стомленими та не можуть фізіологічно здати аналізи. Такого рішення у справі № 149/3485/22 дійшов Вінницький апеляційний суд.

У грудні 2022 року в місті Хмільник поліцейські зупинили телескопічний навантажувач JCB 531-70 (трактор) та подумали, що його водій перебуває в стані наркотичного сп'яніння. Зокрема, у водія були звужені зіниці очей і вони не реагували на світло, посмикування очних яблук. У протоколі було вказано, що від проходження огляду на стан сп'яніння водій відмовився.

Щодо водія поліцейські залишили адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП за відмову від проходження огляду на стан наркотичного сп'яніння. Суд його оштрафував на 17 000 гривень та заборонив йому на 1 рік керувати всіма транспортними засобами.

Водій із таким рішенням суду не погодився та подав апеляційну скаргу. Вінницький апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції. Чому? Бо для цього було кілька підстав.

По-перше, суддя Вінницького апеляційного суду, дослідивши відеозаписи, які були у справі, дійшла висновку, що водій не відмовлявся пройти огляд на стан сп'яніння, але не зміг здати аналізу сечі з фізіологічних причин. У медичному закладі водій знаходився 2 години, але так і не зміг здати аналіз сечі з незалежних від нього причин.

Відеозапис доводить, що водій не відмовлявся від проходження огляду на стан наркотичного сп'яніння.

По-друге, сам по собі втомлений вид водія, його спокійна поведінка та адекватна поведінка щодо поліцейських не можуть бути розцінені як ознаки наркотичного сп'яніння.

Вінницький апеляційний суд дійшов висновку, що у матеріалах справи немає належних доказів того, що водій керував ТЗ у стані наркотичного сп'яніння. Тому рішення суду першої інстанції він скасував та закрив справу.

На наш погляд, водіям у цій справі потрібно звернути увагу на кілька моментів. Так, краще не відмовлятися від проходження медичного огляду на стан сп'яніння. У медичному закладі треба поводитися спокійно, виконувати вимоги правоохоронців. І, як бачимо, іноді у медзакладі водіїв тримають по 2 години.

Нагадаємо, раніше суд розповів, які помилки роблять поліцейські, штрафуючи п'яних водіїв.