В Україні впали ціни на бензин та дизель: скільки зараз коштує паливо

В Україні цього тижня мережі АЗС трохи знизили вартість бензину, дизельного палива та автогазу. Мінімальна вартість бензину А-95 наразі становить 47,5 грн за літр.

Середня вартість бензину А-95 на українських АЗС зараз дорівнює 49,78 гривень за літр, бензину А-95+ - 50,62 гривень за літр, а дизельного палива - 53,34 гривень за літр. Що ж до автогазу, то його середня ціна в нашій країні становить 26,05 гривень/літр.

Як ми вже казали, мінімальна вартість бензину А-95 – 47,5 гривень за один літр. Максимальна – 51,99 грн/літр. Але треба врахувати, що якщо бензин підозріло дешевий, то це може свідчити, що він поганої якості.

В Україні з березня 2022 року через воєнний стан офіційно не перевіряють якість палива, яке продають мережі АЗС. В результаті побільшало скарг на бензин низької якості. Останнім часом були також скарги на погану якість дизельного палива, чого раніше практично ніколи не було.

Експерти Інституту споживчих експертиз нещодавно попередили українських водіїв, що у продажу побільшало низькоякісного бензину А-95. У такого палива може бути менше октанове число, надмірний вміст сірки, бензолу.

Нагадаємо, через підвищений вміст бензолу у бензину утворюється нагар і відбувається перегрів двигуна. Якщо заправити автомобіль бензином зі зниженим октаном, то в кращому разі просто збільшиться витрата палива, а в гіршому - зламається паливна апаратура.

Раніше повідомлялося, що з грудня 2022 року українці зможуть онлайн-реєструвати автомобілі.