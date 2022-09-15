В Україні впали ціни на бензин та дизель: скільки зараз коштує паливо

В Україні цього тижня мережі АЗС трохи знизили вартість бензину, дизельного палива та автогазу. Мінімальна вартість бензину А-95 наразі становить 47,5 грн за літр.

В Україні впали ціни на бензин та дизель: скільки зараз коштує паливо

Середня вартість бензину А-95 на українських АЗС зараз дорівнює 49,78 гривень за літр, бензину А-95+ - 50,62 гривень за літр, а дизельного палива - 53,34 гривень за літр. Що ж до автогазу, то його середня ціна в нашій країні становить 26,05 гривень/літр.

Як ми вже казали, мінімальна вартість бензину А-95 – 47,5 гривень за один літр. Максимальна – 51,99 грн/літр. Але треба врахувати, що якщо бензин підозріло дешевий, то це може свідчити, що він поганої якості.

В Україні з березня 2022 року через воєнний стан офіційно не перевіряють якість палива, яке продають мережі АЗС. В результаті побільшало скарг на бензин низької якості. Останнім часом були також скарги на погану якість дизельного палива, чого раніше практично ніколи не було.

В Україні впали ціни на бензин та дизель: скільки зараз коштує паливо

Експерти Інституту споживчих експертиз нещодавно попередили українських водіїв, що у продажу побільшало низькоякісного бензину А-95. У такого палива може бути менше октанове число, надмірний вміст сірки, бензолу.

Нагадаємо, через підвищений вміст бензолу у бензину утворюється нагар і відбувається перегрів двигуна. Якщо заправити автомобіль бензином зі зниженим октаном, то в кращому разі просто збільшиться витрата палива, а в гіршому - зламається паливна апаратура.

Раніше повідомлялося, що з грудня 2022 року українці зможуть онлайн-реєструвати автомобілі.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Названо 12 найбільш надійних позашляховиків усіх часівНазвано 12 найбільш надійних позашляховиків усіх часів
Українські водії почали скаржитися на погану якість дизеляУкраїнські водії почали скаржитися на погану якість дизеля
В Украине може з'явитися новый кроссовер Jeep AvengerВ Украине може з'явитися новый кроссовер Jeep Avenger
Управління цивільної авіації Молдови заборонило Air Moldova відновлювати польоти до РосіїУправління цивільної авіації Молдови заборонило Air Moldova відновлювати польоти до Росії
Стали відомі подробиці про Ford E-Transit CustomСтали відомі подробиці про Ford E-Transit Custom
Блок рекламы


Похожие новости
Поліція затримала банду псевдопродавців бензинуПоліція затримала банду псевдопродавців бензину
Ціни зробили різкий розворот: які цінники на АЗС побачать водії 14 вересняЦіни зробили різкий розворот: які цінники на АЗС побачать водії 14 вересня
Sandero отримав бензиновий двигун на 110 “коней“Sandero отримав бензиновий двигун на 110 “коней“
В Україні під час війни продовжують випускати автомобіліВ Україні під час війни продовжують випускати автомобілі
В Україні видали понад 200 тисяч нових водійських посвідченьВ Україні видали понад 200 тисяч нових водійських посвідчень
Украинские АЗС переписали ценники на бензин, дизтопливо и автогаз в середине сентябряУкраинские АЗС переписали ценники на бензин, дизтопливо и автогаз в середине сентября
В Україні здорожчало паливо для авто з ГБОВ Україні здорожчало паливо для авто з ГБО
В Україні планують створити ще одну категорію громадян з правом безплатного проїзду в транспортіВ Україні планують створити ще одну категорію громадян з правом безплатного проїзду в транспорті
В Україні здорожчав автогаз: як зросли ціни і чого чекати наступного тижняВ Україні здорожчав автогаз: як зросли ціни і чого чекати наступного тижня
В Україні відкриють новий залізничний пункт пропуску в європейському напрямкуВ Україні відкриють новий залізничний пункт пропуску в європейському напрямку
Последние новости
Подгружаем последние новости