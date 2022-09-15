Культовий Land Rover Defender отримав ювілейну спецверсію

Компанія Land Rover у 2023 році відзначатиме 75-й ювілей свого культового позашляховика Land Rover Defender. На честь цієї події британський автовиробник створив спеціальну версію Land Rover Defender 75th Limited Edition.

Культовий Land Rover Defender отримав ювілейну спецверсію

Спеціальна ювілейна версія Defender 75th Limited Edition буде доступна покупцям у дводверному кузові 90 і чотиридверному кузові 110. А ось у нового 130 ювілейної спецверсії не буде.

Знаменитий британський позашляховик пофарбований в унікальний колір Grasmere Green, який поширюється на колісні диски та салон. На задніх дверях під ручкою є напис "75 Years". Центральна консоль покрита матеріалом Robustec. Цей матеріал вважається найміцнішим, який зараз використовується в автомобілях.

Культовий Land Rover Defender отримав ювілейну спецверсію

Defender 75th Limited Edition побудовано на базі комплектації HSE. Це означає, що він має великий набір різноманітного обладнання, у тому числі матричні світлодіодні фари, камеру кругового огляду, тризонний клімат-контроль і 11,4-дюймову інформаційно-розважальну систему Pivi Pro.

Культовий Land Rover Defender отримав ювілейну спецверсію

Покупцям такий спеціальний позашляховик запропонують з бензиновим чи дизельним двигуном, які є у стандартної версії. Land Rover випустить Defender 75th Limited Edition в обмеженій кількості. Він коштуватиме від 85 995 фунтів стерлінгів.

Культовий Land Rover Defender отримав ювілейну спецверсію

Нагадаємо, раніше експерти Slash Gear назвали 12 найнадійніших позашляховиків усіх часів.


Максимов Віталій, Тудей





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