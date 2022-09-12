Аеропорт «Львів» може першим відновити роботу за наявності гарантій безпеки

Технічно для відновлення роботи аеропортів в Україні необхідно до двох тижнів, проте практично це можна зробити лише за умови безпеки. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає Інтерфакс-Україна.

Фото: informator.ua

Гарантії безпеки

«Першим аеропортом ми розглядаємо Львівський аеропорт. Я сподіваюся, що, як це було з Чорноморською зерновою ініціативою, коли ми отримаємо гарантовану безпеку, гарантії передусім від міжнародних партнерів, від ООН , ми почнемо, я сподіваюся», — сказав Кубраков.

Він також наголосив, що основна перешкода для відновлення польотів цивільних судів — безпека, а не технічні питання.

Нагадаємо

Українське небо закрите для польотів цивільних літаків із першого дня повномасштабної війни Росії проти України — з 24 лютого 2022 року.

У липні Закарпатська облрада ухвалила рішення виділити 26 млн грн Ужгородському аеропорту. При цьому голова облради Володимир Чубірко тоді заявив, що аеропорт вдасться запустити «через місяць-другий».

За його словами, перевага Ужгородського аеропорту в тому, що поріг злітно-посадкової смуги знаходиться за кількасот метрів від українсько-словацького кордону і для здійснення посадок приладами на цьому аеродромі використовується повітряний простір Словаччини.

Проте за кілька днів голова Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Микита спростував заяви Закарпатської облради щодо планів швидкого відновлення роботи аеропорту «Ужгород».