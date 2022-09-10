МВС запропонує нові послуги українським водіям: подробиці

Через деякий час сервісні центри МВС України запропонують водіям низку нових послуг. Про це розповів новий начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

МВС запропонує нові послуги українським водіям: подробиці

Зокрема, за його словами, у мобільному додатку Дія з'явиться можливість скасування призначеного належного користувача (зараз потрібно йти із заявою до сервісного центру МВС). Крім того, можна буде обміняти та отримати посвідчення водія за допомогою сервісів поштового зв'язку. Тобто водіям не потрібно буде ходити до сервісних центрів МВС.

Наразі розробляється послуга замовлення посвідчення водія у разі втрати або обміну онлайн та адресного відправлення в будь-яку точку України. Мало того, розробляється можливість обміну посвідчення водія українцями, які перебувають у Європі.

Також українські водії за деякий час зможуть замовити індивідуальний номерний знак через веб-сервіси, у тому числі за допомогою програми Дія. У цьому випадку теж не потрібно буде ходити до СЦ МВС.

МВС запропонує нові послуги українським водіям: подробиці

Потрібно зазначити, що якщо зараз забирати автомобільний номерний знак потрібно у Києві, то через деякий час його направлятимуть туди, де його хоче отримати власник.

За словами Рудика, продовжується робота над перереєстрацією автомобілів онлайн. Мета – скоротити до мінімуму час, який потрібний для перереєстрації.

Раніше стало відомо, що на Хмельниччині викрили банду автомобільних шахраїв.


Максимов Віталій, Тудей





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