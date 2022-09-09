Toyota почала продавати новий кросовер Toyota Hyryder

Компанія Toyota почала приймати в Індії попередні замовлення на свій новий компактний кросовер Toyota Hyryder. Дилери почнуть отримувати цю новинку протягом кількох місяців.

На даний момент відомі ціни на топові комплектації Toyota Hyryder – приблизно від 19 000 доларів. Вартість базової комплектації стане відома трохи згодом. Зважаючи на все, вона коштуватиме на кілька тисяч доларів менше.

Нагадаємо, офіційна прем'єра кросовера Hyryder відбулася у липні 2022 року. Він отримав сучасний дизайн у стилі кросоверів, які компанія Toyota продає на американському та європейському ринках. Салон виглядає престижно та сучасно.

Слід зазначити, що деякі елементи салону розроблені разом із Suzuki. Так, у моделей Suzuki запозичено трьохспицеве кермо, а також інформаційно-розважальна система з 9-дюймовим сенсорним дисплеєм. Таке трьохспицеве кермо, наприклад, вже є у Maruti Suzuki Baleno, який продається в Індії.

Toyota Hyryder оснащується гібридною технологією e-drive четвертого покоління. Вона вже використовується у хетчбеку Toyota Yaris та кросовері Yaris Cross. Гібридний Hyryder, у якого загальна потужність силової установки складає 114 к.с., на одній електротязі може проїхати 25 км. Покупцям також запропонують версію з "м'якою" гібридною силовою установкою.

Нагадаємо, раніше у Мережі показали Toyota Camry нового покоління.