Toyota почала продавати новий кросовер Toyota Hyryder

Компанія Toyota почала приймати в Індії попередні замовлення на свій новий компактний кросовер Toyota Hyryder. Дилери почнуть отримувати цю новинку протягом кількох місяців.

Toyota почала продавати новий кросовер Toyota Hyryder

На даний момент відомі ціни на топові комплектації Toyota Hyryder – приблизно від 19 000 доларів. Вартість базової комплектації стане відома трохи згодом. Зважаючи на все, вона коштуватиме на кілька тисяч доларів менше.

Нагадаємо, офіційна прем'єра кросовера Hyryder відбулася у липні 2022 року. Він отримав сучасний дизайн у стилі кросоверів, які компанія Toyota продає на американському та європейському ринках. Салон виглядає престижно та сучасно.

Toyota почала продавати новий кросовер Toyota Hyryder

Слід зазначити, що деякі елементи салону розроблені разом із Suzuki. Так, у моделей Suzuki запозичено трьохспицеве кермо, а також інформаційно-розважальна система з 9-дюймовим сенсорним дисплеєм. Таке трьохспицеве кермо, наприклад, вже є у Maruti Suzuki Baleno, який продається в Індії.

Toyota Hyryder оснащується гібридною технологією e-drive четвертого покоління. Вона вже використовується у хетчбеку Toyota Yaris та кросовері Yaris Cross. Гібридний Hyryder, у якого загальна потужність силової установки складає 114 к.с., на одній електротязі може проїхати 25 км. Покупцям також запропонують версію з "м'якою" гібридною силовою установкою.

Toyota почала продавати новий кросовер Toyota Hyryder

Нагадаємо, раніше у Мережі показали Toyota Camry нового покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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