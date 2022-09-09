Стали відомі подробиці про Ford E-Transit Custom

Компанія Ford розкрила подробиці про новий компактний електричний фургон Ford E-Transit Custom. Публіці вперше цю новинку показали ще у травні 2022 року.

Стали відомі подробиці про Ford E-Transit Custom

Ford E-Transit Custom отримав такий самий дизайн, як і решта комерційних автомобілів компанії Ford. Від решти фургонів американського автогіганта він відрізняється решіткой радіатора з великими осередками та унікальними фарами. Максимальна вантажопідйомність E-Transit Custom складає 1100 кг. Тягове зусилля – 2000 кг.

Цей фургон оснащується електромотором та батареєю на 74 кВт/год. Потужність електричної силової установки в базовій комплектації – 135 к.с. і 415 Нм крутного моменту, а в більш дорогій комплектації - 217 к.с. і 415 Нм крутного моменту. Запас ходу – 380 км. Батарею з 15% до 80% можна зарядити за 41 хвилину.

Стали відомі подробиці про Ford E-Transit Custom

Слід зазначити, що у E-Transit Custom коефіцієнт аеродинамічного опору на 10% краще, ніж в стандартного Transit Custom. Крім того, у нього є незалежна задня підвіска.

Ford почне випускати Ford E-Transit Custom у Європі восени 2023 року (у Туреччині). Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

Стали відомі подробиці про Ford E-Transit Custom

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Ford відкликала майже 200 тисяч позашляховиків через ризик займання.


Максимов Віталій, Тудей





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