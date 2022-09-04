Українцям продовжили безкоштовний проїзд у громадському транспорті Відня

У той час, як багато країн Європи вже зробили проїзд для українських біженців платним, Австрія продовжила безкоштовну ініціативу до кінця вересня. Зокрема відомо, що безкоштовний проїзд зберегли для українців у Відні.

Українцям продовжили безкоштовний проїзд у громадському транспорті Відня: скільки ще біженці зможуть їздити без квитків

Щоб безкоштовно їздити громадським транспортом Відня, біженцям достатньо показати український паспорт.

Компанія Wiener Linien - перевізник, який надає українцям можливість економити на проїзді після приїзду до Австрії.

"Люди, які змушені залишити Україну, можуть користуватися всім громадським транспортом безкоштовно і без квитка до кінця вересня. У разі перевірки квитків достатньо пред'явити посвідчення особи", – йдеться у повідомленні перевізника.

Крім того, українські біженці в Австрії все ще мають право безкоштовно користуватися поїздами Австрійської державної залізниці (?BB) з квитком Not-Ticket Ukraine. Дату завершення цієї пропозиції поки не оголошують.

Українцям продовжили безкоштовний проїзд у громадському транспорті Відня: скільки ще біженці зможуть їздити без квитків
Стандартний проїзд у Відні коштує 2,40 євро за поїздку, пільговий квиток – 1,50 євро. Діти віком до 6 років мають право на безкоштовний проїзд. Пільговий квиток поширюється на дітей віком від 6 до 15 років, а також на пенсіонерів віком від 64 років. Також для проїзду у громадському транспорті Відня можна купити денний квиток за 5,80 євро, безлімітний квиток на 24 години – за 8 євро, на 48 годин – за 14,10 євро, на 72 години – за 17,10 євро.

Нагадаємо, Німеччина скасувала з 1 вересня пільгові проїзні по 9 євро, і проїзд для українських біженців, як і для німців, подорожчав.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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