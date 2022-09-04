Українцям продовжили безкоштовний проїзд у громадському транспорті Відня
У той час, як багато країн Європи вже зробили проїзд для українських біженців платним, Австрія продовжила безкоштовну ініціативу до кінця вересня. Зокрема відомо, що безкоштовний проїзд зберегли для українців у Відні.
Щоб безкоштовно їздити громадським транспортом Відня, біженцям достатньо показати український паспорт.
Компанія Wiener Linien - перевізник, який надає українцям можливість економити на проїзді після приїзду до Австрії.
"Люди, які змушені залишити Україну, можуть користуватися всім громадським транспортом безкоштовно і без квитка до кінця вересня. У разі перевірки квитків достатньо пред'явити посвідчення особи", – йдеться у повідомленні перевізника.
Крім того, українські біженці в Австрії все ще мають право безкоштовно користуватися поїздами Австрійської державної залізниці (?BB) з квитком Not-Ticket Ukraine. Дату завершення цієї пропозиції поки не оголошують.
Нагадаємо, Німеччина скасувала з 1 вересня пільгові проїзні по 9 євро, і проїзд для українських біженців, як і для німців, подорожчав.