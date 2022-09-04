Стало відомо, скільки коштуватиме Nissan Kicks 2023

Компанія Nissan почала продавати у США оновлений компактний кросовер Nissan Kicks. Це кросовер 2023 модельного року випуску.

Оновлений Nissan Kicks на американському ринку в базовій комплектації S коштує від 20 290 доларів, що на 590 доларів дорожче, ніж вартість моделі 2022 року. До неї входять 16-дюймові сталеві колісні диски, електричні склопідйомники, інформаційно-розважальна система з 7-дюймовим дисплеєм, аудіосистема із шістьма динаміками, а також кілька систем активної безпеки (система Nissan Safety Shield 360).

Комплектація Kicks SV тепер коштує 22 150 доларів (17-дюймові легкосплавні колісні диски, сріблясті рейлінги на даху, 8-дюмовий дисплей мультимедійної системи та інше), а топову комплектацію Kicks SR можна купити за 22 850 доларів (на 450 доларів дорожче). У топовій версії є світлодіодні фари, задній спойлер, шкіряне кермо та інше.

Потрібно відзначити, що японський автогігант підвищив вартість свого компактного паркетника, навіть незважаючи на те, що в нього фактично не внесли жодних змін або оновлень.

Під капотом у Kicks знаходиться чотирициліндровий 1,6 л бензиновий двигун потужністю 122 к.с. і 155 Нм крутного моменту. Трансмісія – CVT.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Nissan Leaf у третьому поколінні стане компактним кросовером.