Стало відомо, скільки насправді коштуватиме Volkswagen ID.2

Електромобіль Volkswagen ID.2, який з'явиться у продажу у 2025 році, коштуватиме не 20 000 євро, як очікувалося раніше, а близько 25 000 євро. Таку заяву зробив голова Volkswagen Томас Шефер.

Колишній глава Volkswagen Герберт Дисс стверджував, що кросовер Volkswagen ID.2 буде доступним електромобілем із ціною близько 20 000 євро. Він вважав, що це дозволить новому німецькому автомобілю зайняти лідируючу позицію в сегменті компактних електричних кросоверів.

Але у 2022 році Герберт Дісс пішов у відставку, а замість нього новим головою німецького автогіганта став Томас Шефер.

Шефер не відмовився від випуску доступного електричного кросовера. Але його ціна буде близько 25 000 євро, а не 20 000 євро, як повідомлялося раніше. Втім, Шефер уточнив, що ця ціна не є остаточною. Все залежатиме від вартості матеріалів та зарплати працівників.

Глава Volkswagen зазначив, що у Німеччині, наприклад, вартість володіння електромобілем вже на 20% менша, ніж вартість володіння машиною з двигуном внутрішнього згоряння. Утім, у різних країнах ситуація різна. У багатьох країнах і досі інфраструктура для електрокарів ще погано розвинена. У Європі, звичайно, ситуація з інфраструктурою для електрокарів краща, ніж у країнах, які розвиваються.

Раніше повідомлялося, що Volkswagen до 2030 повністю відмовиться від механічної коробки передач.