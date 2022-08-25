У 280 000 позашляховиків Kia та Hyundai є ризик загоряння

У США власникам позашляховиків Kia Telluride та Hyundai Palisade порадили паркуватися подалі від інших автомобілів та будівель через ризик загоряння. Про це попередила американська Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA).

У 280 000 позашляховиків Kia та Hyundai є ризик загоряння

Зокрема, ризик загоряння існує у понад 280 000 позашляховиків Hyundai Palisades, випущених з 10 квітня 2019 року по 30 травня 2022 року, та у Kia Telluride, випущених з 9 січня 2019 року по 12 серпня 2022 року.

У повідомленні NHTSA йдеться про те, що у вищезгаданих позашляховиків є ризик займання під час паркування чи руху. Причина – в тягово-зчіпний пристрій може потрапити бруд або волога, що може призвести до короткого замикання та, як наслідок, до займання.

На даний момент відомо, що через цей дефект сталося два випадки займання позашляховиків. Ніхто з людей не постраждав.

У 280 000 позашляховиків Kia та Hyundai є ризик загоряння

Hyundai каже, що власники вищезгаданих позашляховиків, як і раніше, можуть ними користуватися, але тільки потрібно паркуватися далеко від інших автомобілів і будівель. Перевірка машин розпочнеться у жовтні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні відкрили доступ до інформації про автомобілі та спеціалістів в автошколах.


Максимов Віталій, Тудей





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